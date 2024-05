The Division Heartland nevyjde. Ubisoft zrušil free-to-play odnož své multiplayerové série

Vedle toho, že jsme se včera dočkali oznámení nového Assassin's Creed, se Ubisoft podělil také o finanční zprávu. Z ní mimo jiné vyčteme, že byl zrušen vývoj projektu The Divison Heartland, což měla být free-to-play hra ze série akčních online stříleček Toma Clancyho. Poprvé o ní bylo slyšet už v roce 2021 a od té doby kolem ní Ubisoft spíš mlžil. Podle názorů testerů je ale jen dobře, že přišlo toto rozhodnutí.

V průběhu minulých let proběhlo několik testů. Jeden z testerů sdílel obrázek ze hry s nesmyslnou značkou. Stále se také můžete podívat na pár oficiálních záběrů. Hratelnost prý byla velmi plytká. Kvůli snaze co nejvíc vyždímat z mikrotransakcí z nepřátel nepadalo žádné zajímavé vybavení, takže hráč neměl nejmenší potřebu pokračovat dál. K tomu se přidával i fakt, že pro splnění triviálních misí bylo potřeba nasbírat absurdní množství surovin. Ani upravitelnost vlastního agenta nebyla nijak rozsáhlá, opět kvůli mikrotransakcím, skrz které měl Ubisoft prodávat různé outfity.

Nevypadá to, že Heartland bude někomu chybět. Pro Ubisoft to je každopádně další zpackaný projekt, kterých za poslední roky mají několik. Nemusíte se ale bát, že by to znamenalo úplný konec pro sérii The Division. V Massive Entertainment pracují na plnohodnotné trojce a ještě letos bychom se měli dočkat mobilního The Division Resurgence.

Pro tento fiskální rok Ubisoft chystá vydání pětice titulů. Z těch velkých to je Assassin's Creed Shadows a Star Wars Outlaws. Na free-to-play trh již brzy uvedou online FPS střílečku XDefiant. Na mobily pak vedle zmíněného The Division přijde také Rainbow Six Mobile.

Zdroj: Reddit