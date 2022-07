The Division Resurgence je nová mobilní hra od Ubisoftu. Zahrajete si zdarma

Svět The Division se rozšiřuje o další herní přírůstek.

Pokud se vám stýská po špionážním světě The Division a třetí díl je v nedohlednu, určitě vám udělá radost nové oznámení Ubisoftu. Ten totiž připravuje nový mobilní free-to-play titul The Division Resurgence, který bude v mnohém těžit ze svých větších bratříčků.

Mělo by jít o akční RPG střílečku z pohledu třetí osoby, zasazenou do kanonu série, přesto se svým vlastním příběhem, třídami a frakcemi. Hra tedy bude rozšiřovat univerzum celé značky a nabídne taktéž otevřený svět, ve kterém se budete moci volně pohybovat. Ten bude naplněn různorodým obsahem, od solo misí po kooperační výzvy a PvE aktivity. Mimo jiné se opět vrátíme do New Yorku.

Samozřejmostí bude možnost plně si upravit a přizpůsobit postavu včetně vzhledu, vybavení a zbraní či schopností. Zkrátka klasika, kterou známe z druhého dílu. Titul je navíc od základu vyvíjen pro mobilní platformy, čemuž bude uzpůsobeno ovládání, uživatelské rozhraní i grafika.

Hra bude k mání pro iOS a Android. Už nyní se můžete přihlásit do betatestu.