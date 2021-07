The Elder Scrolls 6 je zatím v rané fázi vývoje, ještě si počkáme

Na nový díl fantasy série The Elder Scrolls si budeme muset nějakou dobu počkat, to všichni víme. Dle Todda Howarda to ale možná bude déle, než si myslíme, jelikož šestý díl ságy je ještě v rané fázi vývoje a vše se teprve navrhuje a plánuje. Hra by ale měla běžet na upravené verzi Creation enginu, který mimo jiné pohání i nový Starfield.

Těžko si představuji TES VI jako Xbox exkluzivitu, říká Todd Howard

"Ta technologie, Creation Engine 2, byla vytvořena pro obě hry," řekl Howard v rozhovoru pro Telegraph. "Je to taková naše technologická základna. Většina vývojářů se věnuje Starfieldu, ale všichni pracují na všem, takže se práce na dalších projektem vzájemně prolínají."

V tuto chvíli tedy tým testuje, zda Creation Engine 2 zvládne vše, co mají pro šestý díl série zamyšleno. A už nyní se ví, že bude engine vyžadovat nějaké úpravy a vylepšení oproti Starfieldu.