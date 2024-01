The Elder Scrolls II: Daggerfall dostal od fanoušků předělávku v enginu Unity. Zahrát si ji můžete zdarma

Trvalo to téměř celou dekádu, ale nakonec projekt, který měl za cíl převést legendární RPG TES II: Daggerfall do enginu Unity, přece jenom dorazil do finiše. Na svědomí ho má především Gavin Clayton a na přelomu roku konečně vypustil do světa verzi 1.0, kterou si můžete vyzkoušet zdarma. Vše potřebné, co musíte před hraním vědět, najdete na stránkách projektu.

Abyste si Unity verzi mohli zahrát, budete potřebovat originál. Ten už je nějaký pátek také k dispozici zdarma třeba na Steamu. Z něj si vylepšená verze bere potřebné základy, na kterých pak staví svá vylepšení. Nároky na hraní jsou pak opravdu nízké. Daggerfall Unity funguje na Windows, Linuxu i MacOS a pro hraní potřebujete alespoň Intel i3 Skylake a grafickou kartu, která umí DirectX 11.

Vedle toho, že si Daggerfall Unity na rozdíl od původní verze lépe rozumí s moderními systémy a vypadá o něco lépe, je jeho součástí už v základu i několik vylepšení, která zpříjemní hratelnost. Po 27 letech už se hraje docela obtížně, a tak se pokrok v tomto směru určitě hodí. Největších změn ale samozřejmě doznala grafika. I tato verze se sice drží původního stylu, ale kvalita je znatelně lepší a stejně tak se dostalo potřebné péče i nasvětlení.

Toulky nekonečnou mlhou jsou už také minulostí. Vykreslovací vzdálenost je několikanásobně větší a můžete si s ní ještě dál hrát skrz modifikace. Ty ostatně zahrnují všemožné další přídavky, ať už to jsou další grafická vylepšení, úpravy hratelnosti nebo rovnou dodatečný obsah. Na NexusMods jich najdete desítky a nevypadá to, že by komunita okolo Daggerfallu Unity neměla v podpoře pokračovat. Sám Clayton doporučuje například mody Finding My Religion, který překopává fungování náboženství, nebo World of Daggerfall Project upravující svět a přidávající nové lokace.

Zdroj: DFWorkshop