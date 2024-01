The Elder Scrolls míří na mobily. Castles z vás udělají vládce království ve stylu Fallout Shelter

The Elder Scrolls: Castles se mimoděk objevilo už loni, ale až nyní o této mobilní hře začíná Bethesda více mluvit. I když spadá do populárního fantasy univerza, tak se bude hrát podstatně jinak než hlavní díly série. Staneme se totiž králem a pokusíme se vybudovat celou dynastii ve stylu strategie, jako je Fallout Shelter. Hra je zatím dostupná pouze na Filipínách a postupně by se měla dostat i do zbytku světa. Předregistrovat se můžete na Androidu i iOS.

Za jeden reálný den uplyne ve hře rok. Netrvá tedy dlouho, než budete muset řešit dědictví trůnu. Vedle toho je také potřeba udržovat vše na hradě v chodu, zajistit blahobyt pro královskou rodinu i poddané. Jakmile některou z vrstev společnosti zanedbáte, koledujete si o královraždu. Vaše panství si postupně také rozšiřujete nejen o další komnaty, ale i o výbavu, ať už funkční či kosmetickou.

Samozřejmě jakožto vládce budete mít pod palcem veškeré rozhodování. Pustíte se do války? Poskytnete sousednímu království část zásob, když je zrovna v nesnázích? Jelikož půjde o free-to-play záležitost, nevyhneme se mikrotransakcím, bez kterých se u některých aktivit pěkně načekáte.

Nutno poznamenat, že Bethesda nijak výrazně Castles nepromuje. Pořádný trailer najdete docela složitě a o tom, že se blíží jejich vydání, informovala jen letmo na sociálních sítích. Od prozatím omezeného startu si slibují, že budou moci vychytat neduhy. Pak se chystají Castles do zbytku světa v té nejlepší podobě. Zatím si ale nejsme moc jistí, jak dobrá podoba to ve finále bude.