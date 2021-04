The Elder Scrolls Online: Console Enhanced dorazí na konzole v červnu

Zenimax Online včera oznámil vylepšenou edici svého online RPG The Elder Scrolls, které ve verzi Console Enhanced dorazí na Playstation 5 a Xbox Series X/S už 8. června letošního roku. Ti, kdo si hru již pořídili na PS4 a Xbox One budou moci přeskočit do nové generace zcela zdarma.

Na co se ve vylešpené verzi těšit? Samozřejmostí je napumpovaný grafický kabátek, místo 30FPS hra poběží v nativním rozlišení 4K při 30 snímcích v režimu Fidelity nebo původním rozlišení a 60 snímcích za sekundu v režimu Výkonu.

Hra se také dočká mnohonásobně navýšeného dohledu, rychlejšího načítání a vylepšených efektů, stínů, práce se světlem a celkově grafické stránky jako takové.