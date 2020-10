The Elder Scrolls VI nemusí vyjít na PlayStation, tvrdí Phil Spencer

Poté, co Bethesdu získal pod svá křídla Microsoft se začaly objevovat otázky týkající se budoucnosti oblíbených značek tohoto vydavatele. Největší pozornost v posledních let poutá pokračování RPG série The Elder Scrolls a logicky se o něj tak i fanoušci hodně zajímají. Phil Spencer nyní uvedl, že vydávat hry Bethesdy na PlayStationu není nutné a i tak se Microsoftu investice do Bethesdy vyplatí.

V rozhovoru pro Kotaku se totiž Spencer na toto téma rozpovídal a na otázku, zda je možné získat zpět svoji sedmi a půl miliardovou investici zpět i bez vydání The Elder Scrolls 6 na PlayStationu 5, měl jasnou odpověď. "Ten obchod jsme neuzavřeli, abychom hry vzali jiným komunitám. Chceme naopak aby naše hry mohlo hrát více lidí. Teď ale odpovím přímo na vaši otázku. Máme xCloud, PC a Game Pass spolu s naší konzolovou základnou. Nemusíme tedy hry pouštět i na další platformy, aby se nám to vyplatilo," prozradil Spencer.

Byla by pro vás absence The Elder Scrolls na Playstationu důvodem ke zvážení změny stran v konzolových válkách?