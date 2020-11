Nová generace konzolí možná ze začátku nemá takovou smršť exkluzivních novinek, některé tituly ale opravdu stojí za to. The Falconeer je unikátní svým konceptem, kdy v otevřeném světě ovládáte fantasy ptactvo, svádíte kruté vzdušné souboje a objevujete rozsáhlou mapu plnou tajemství. Hra vyšla už včera pro PC, Xbox Series X/S a Xbox One S a na trh ji doprovází startovní trailer.