The Furious Wild přinese do TW: Three Kingdoms divoké kmeny

Total War: Three Kingdoms se dočkalo již několika DLC, no ale co si budeme říkat. Ať se jednalo o Eight Princes nebo Yellow Turban Rebellion, stále jsme hráli za výplody čínské říše. Nově oznámené DLC The Furious Wild je v tomto trochu jiné. Přináší Nan-many známé též jako lidi jihu, kteří v Číně napáchají pořádnou paseku.

Pod vedením Meng Chuo, krále Mu-lu, lady Ču-žung a krále Ša-mo-kche vtrhávají Nan-mani do Číny. Vedle bambusových zbrojí vás jistě upoutají také sloni a tygři. Nan-mani se liší od klasické čínské armády, k čemuž se váže také nový vývojový strom, nové speciální dovednosti a cíl - sjednotit všechny kmeny pod jednoho vůdce.

Významným doplňkem jsou také Gate Battles, hromada nových map s nan-manskými sídly a nová část mapy. Podíváme se do té tropičtější části jižní Číny.

The Furious Wild vyjde 3. září. Jedná se o DLC, takže k jeho zapnutí potřebujete základní hru Total War: Three Kingdoms.