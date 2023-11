The Game Awards odhalilo nominace pro letošní ročník. Největší zastoupení má Nintendo a PlayStation

Ani tento rok nás nemine předávání cen The Game Awards, které letos připadá na 7. prosince. S odhalením nominovaných her se do hlasování o to, která z her si odnese některé z řady ocenění, můžete zapojit i vy na oficiálních stránkách. Kategorií je 31, ale tou nejostřeji sledovanou je rozhodně cena za hru roku. O tu se letos popere Alan Wake 2, Resident Evil 4, Marvel's Spider-Man 2, Super Mario Bros. Wonder, Legend of Zelda: Tears of the Kingdom a Baldur's Gate 3.

Nejvyšší počet celkových nominací si pro sebe s 15 nominacemi uzmulo Nintendo. Hned za ním je PlayStation se 13 a na třetím místě jsou studia Xboxu s 10 nominacemi. Pokud ale bude řeč o konkrétních hrách, tak jsou na prvním místě bok po boku Baldur's Gate 3 a Alan Wake 2 s 8 nominacemi v různých kategoriích.

Nedlouho po odhalení výčtu her, pro které mohou hráči hlasovat, se strhla vlna nevole u kategorie "Nejlepší nezávislá hra". Tady se totiž objevil Dave The Diver, který sice na pohled může vypadat jako nezávislý titul, ale jeho tvůrci jsou ve skutečnosti součástí jihokorejského molochu Nexon. Na druhou stranu tady chybí Baldur's Gate 3, které pro zařazení do této kategorie má potřebné předpoklady. Pořadatelé v čele s Geoffem Keighleym se k námitkám komunity zatím nevyjádřili.