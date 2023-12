The Last of Us Online nevyjde. Naughty Dog by mu muselo věnovat všechny síly, vrátí se k singleplayerovkám

Na multiplayerovém Last of Us, které bylo původně představeno s podtitulem Factions, se pracovalo ještě před vydáním druhého dílu. V posledních letech ale přicházela jedná zpráva za druhou o tom, že se vývoj komplikuje a Sony celkově mění svoji strategii ohledně tvorby her jako služeb. Situaci vyjasnilo přímo studio Naughty Dog dnes v noci s oznámením, ve kterém uvádějí, že vývoj Last of Us Online se ruší.

„Abychom mohli vydat a podporovat Last of Us Online, museli bychom využít veškeré zdroje našeho studia k tvorbě obsahu pro následující roky, což by mělo velký dopad na vývoj budoucích her pro jednoho hráče. Takže jsme před sebou měli dvě cesty: stát se čistě studiem pro live-service hry nebo pokračovat se zaměřením na příběhovky, které definují Naughty Dog.“ I když jsme celkem zvědaví, jak Factions vypadaly v pohybu, jsme za toto rozhodnutí ve výsledku rádi. Značná část toho, co se za roky vývoje tohoto projektu vytvořilo, nejspíš půjde do koše, ale některé prvky se prý objeví v jejich budoucích hrách. Zároveň potvrzují, že pracují na více než jedné nové singleplayerovce.

Jistotou výsledku jsme si jistí nebyli ani zdaleka, ale vývojáři na sociálních sítích uvádějí, že si vývoj a samotné hraní užívali. To, v jak pokročilém stádiu hra byla, dokazuje i uniklý obrázek od leakera Dusk Golema, který můžete vidět výše. Jsme každopádně zvědaví, s čím Naughty Dog přijde příště. V aktuální generaci PlayStationu totiž přispěli jen remakem prvního a remasterem druhého dílu The Last of Us, což pro studio takového formátu není zrovna nejlepší vizitka.

Zdroj: Naughty Dog