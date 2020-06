The Last of Us: Part 2 je pod palbou review bombingu

The Last of Us: Part 2 je mezi kritiky hitem, sbírá prodejní úspěchy a překonává rekordy. Uživatelské skóre na serveru Metacritic ale patří k nejhorším za letošní rok. Nejde o to, že by snad hru kritici přechválili, ale spíše se ukazuje, jak irelevantní dokáže server pro hodnocení her být, když se proti jedné hře spojí skupina lidí se snahou ji stáhnout co nejníže.

Důkazem toho, že nejde o podložené reakce je už to, že hra je dlouhá 25-40 hodin a tato hodnocení se začala objevovat okamžitě po odemčení hodnocení hry při jejím vydání. Důvodů je pro to hned několik. Hráči se totiž kriticky ke hře stavěli například kvůli LGBT postavám. Dalším podnětem k bombingu hry byly úniky klíčových informací o příběhu, ke kterým došlo během května. Negativní odezvě navíc určitě napomohl i fakt, že hra je exkluzivní pro PS4. Část z těchto hodnocení také dost možná tvoří hráči, kteří si zkusili prvních pár hodin ze hry a nezamlouvaly se jim.

Hodnocení The Last of Us: Part 2 na serveru Metacritic se momentálně pohybuje pod čtyřmi body z deseti. Podobné hodnocení si naposledy z velkých titulů od hráčů odnášel například Fallout 76, který však kritiku sklízel z jiných důvodů. U novinářů přitom The Last of Us: Part 2 nasbíralo v průměru 95 bodů ze sta. Hrajete už tento trhák letošního léta?