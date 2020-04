The Last of Us: Part 2 má nové datum vydání, zahrajeme si v červnu

Vypadá to, že zombie thriller The Last of Us: Part 2 nebude tak daleko, jak jsme si původně mysleli. Studio očividně povzbudil velký úspěch titulů Resident Evil 3 Remake či Final Fantasy 7 Remake, které i během karantény a světové pandemie dokázaly nasbírat solidní čísla. Hra tak od neurčitého data vydání skáče na velmi konkrétní 19. června letošního roku, což je za rohem.

Dalším důvodem může být obrovský únik příběhových spoilerů, o které se postaral jeden z naštvaných zaměstnanců studia. Přestože původní video bylo odstraněno, stále je k dispozici podrobný rozpis jeho obsahu, který si můžete přečíst na ResetEra. Dozvíte se o tom za kterou postavu se bude hrát a podrobností týkající se hlavní příběhové zápletky, čtěte tedy pouze na vlastní nebezpečí. Ostatně i to může být důvod, proč se vývojáři rozhodli titul co nejdříve vydat.

The Last of Us: Part 2 bude každopádně macek, který dorazí na dvou discích. Těšíte se?