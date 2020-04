The Last of Us: Part 2 se odkládá na neurčito, oznámil Naughty Dog

Člověk by řekl, že během karantény a celkové situace s koronavirem si zahraje alespoň některé očekávané herní hity, ale očividně mají tvůrci jiné plány. Nepříjemnou zprávu nyní oznamuje Naughty Dog a veleočekávaný thriller The Last of Us: Part 2 se odkládá. Datum vydání je v tuto chvíli neznámé a jediné, co můžeme říci s jistotou je, že v květnu nevyjde.

A message from us about the delay of The Last of Us Part II: pic.twitter.com/aGsSRfmJ8a — Naughty Dog (@Naughty_Dog) April 2, 2020

Studio zprávu vypustilo na svůj Twitter a dodalo, že titul je z hlediska obsahu a technického stavu víceméně hotový a odklad je důsledkem některých problémů s logistikou, které studio bohužel nemůže ovlivnit. Je zcela zřejmé, že se na situaci pozitivně nepodepsala ani současná situace s koronavirem. Tvůrci tak hru odkládají, aby nám mohli přinést naprosto nekompromisní zážitek, a především v době, kdy to bude vhodné. Uvidíme, co se dozvíme v nadcházejících týdnech.