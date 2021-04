The Last of Us: Part 3 už má příběh, na vývoji se však zatím nepracuje

Prezident vývojářského studia Naugthy Dog Neil Druckmann se v nové epizodě podcastu Script Apart rozpovídal o dalším pokračování The Last of Us. Třetí díl oblíbeného thrilleru již má prý připravenou základní příběhovou linku, za níž stojí právě Druckmann spolu s Halley Grossman, která s ním spolupracovala již na The Last of Us: Part II.

Pokračování série by mělo přímo navazovat na děj druhého dílu a pracovat se stejnými postavami. "Máme za sebou už dvě hry, u kterých cítím, že říkají něco společného. Zároveň vyprávějí velmi osobní příběhy postav. Při první hře ještě není dán žádný vzorec toho, jak série vypadá. Teď už za sebou máme dvě a cítím, že při třetí se musíme držet podobné struktury a témat," prozradil Druckmann.

Aby se vyhnul spekulacím, rovnou uvedl, že na vývoji třetího dílu The Last of Us se zatím nepracuje. Velmi si prý ale přeje, aby další hra jednoho dne spatřila světlo světa. Naughty Dog momentálně pracuje na neoznámeném projektu, který by podle spekulací mohl být předělávkou prvního dílu The Last of Us pro PS5. Hovoří se ovšem i o novém Uncharted, které mělo mít na starosti studio Sony Bend (Days Gone), ale potom bylo předáno zpět pod křídla Naughty Dog.