The Last of Us Part II dostane remaster pro PS5. Vyjde v lednu s vylepšenou grafikou a novým obsahem

Představení této "novinky" od Naughty Dog bylo docela zvláštní. První informace se dostaly na veřejnost přímo přes obchod PlayStationu. Když se o několik hodin později objevilo i datum vydání, přišel PlayStation i studio s oficiálním odhalením. Druhá kapitola příběhu The Last of Us dostane vylepšenou verzi, která poběží nativně na PS5. Její vydání se chystá na 19. ledna příštího roku. A rovnou další důležitá informace. Pokud máte originální verzi, na remaster si ji můžete upgradovat za poplatek 10$.

Vývojáři slibují, že remaster nabídne novinky, kvůli kterým zaujme i hráče, kteří už si hru prošli na PS4 či ve zpětné kompatibilitě na pětce. Grafické vylepšení tady samozřejmě nebude tak velké jako v případě předělávky prvního dílu, ale místo toho do hry přibydou nové herní módy, doposud nezveřejněné informace z vývoje a další prvky rozšiřující obsah hry. V ohledu nových informací z vývoje nepřibyde jen komentář tvůrců. Budeme si zároveň moci zahrát některé z nedodělaných oblastí, které byly v průběhu vývoje vystřiženy.

No Return je mód, ve kterém se přežívání spojí s mechanikami žánru rogue-like. Budete se střetávat s náhodnými nepřáteli a postupně zlepšovat svoji výbavu, abyste mohli překonat neustále se zvyšující obtížnost. Jakmile jednou selžete, tak váš průchod začíná zase od úplného začátku.

V No Return nemusíte hrát jen za Ellie nebo Abby. Přesný výpis zatím nemáme, ale pár dalších postav můžete zahlédnout v traileru. Tvůrci také slibují, že tento mód přidá další nadstavbu k hratelnosti. Že by nějaké perky upravující vlastnosti naší postavy? To bychom se měli dozvědět zanedlouho. Pokud se vám bude dařit, můžete si zpřístupnit další postavy či skiny a váš postup se také započítává do celosvětových žebříčků.

Podle ohlasů si prý hráči velmi oblíbili části hry, kde můžete hrát na kytaru. Proto remaster bude obsahovat Guitar Free Play mód, ve kterém si budete moci brnkat dle libosti, upravovat si zvuk a lze odemknout také nové hudební nástroje. Pro doladění atmosféry si pak můžete vybrat z různých postav a prostředí, kterými projdete během příběhu.

Nebyl by to remaster bez vylepšené grafiky. The Last of Us Part II si budete moci zahrát ve třech grafických nastaveních. Pokud preferujete co nejlepší grafiku, můžete si vybrat nativní 4K rozlišení. S preferencí na vyšší počet snímků za vteřinu poběží ve 1440p upscalovaném do 4K. Jestli vaše obrazovka podporuje VRR, můžete si framerate odemčít. Vyšší rozlišení oproti originálu pak mají i textury, zlepšily se animace, stíny i vykreslování do větší vzdálenosti a zkrátí se také načítací časy.

Tohle je jeden z těch remasterů, u kterých nechápavě kroutíme hlavou nad tím, jestli je vůbec potřeba. Podobně jsme na tom byli u remaku předchozího dílu a v tomhle případě bude posun ještě méně výrazný. Za nový obsah jsme rádi, ale tohle se dalo sfouknout v rámci upgradu zdarma či placeným DLC. Na druhou stranu je to dobrá zpráva pro PCčkáře, protože až se Last of Us Part II dostane na PC, vyjde rovnou ve vylepšené podobě.

