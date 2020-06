Akční thriller The Last of Us: Part II právě zbořil dosavadní rekordy prodejů Sony. Hra se tak stala nejrychleji prodávanou exkluzivitou platformy PS4. Tržby ze zahajovacího týdne byly údajně o 1% vyšší, než v případě Uncharted 4. Hra tak slaví úspěch navzdory leakům a nepřízni fanoušků.

Zpráva přišla z GamesIndustry.biz, ve které bylo mimo jiné uvedeno, že data z digitálních prodejů nebyla zatím vůbec zahrnuta. To znamená, že The Last of Us: Part II může statistiky ještě jednou rozbít na padrť.