The Last of Us: Part II v nové aktualizaci přidává řadu novinek a vylepšení

The Last of Us: Part II už se nějakou dobu ohřívá v obchodech a vývojáři se rozhodli přidat do hry novou aktualizaci, která obohacuje zážitek o nové obtížnosti a především vizuální vychytávky a nastavení, co si můžete zapnout.

Především se přidává obtížnost Grounded, která bude pořádnou výzvou. Odstraní všechny pomocníky, nepřátelé se otuží a nábojů či zásob bude extrémně málo. Také je k mání nový režim Permadeath, což v zásadě znamená, že nesmíte za celou hru zemřít, jinak začínáte znovu. Režim si lze i nastavit, takže bude fungovat jen v určitých kapitolách nebo dle checkpointů.

Nakonec se do hry přidává celá řada grafických efektů a filtrů, které můžete zapnout a hrát tak pixelované dobrodružství nebo zrcadlový svět. Pokud jste hráli Uncharted 4, víte o co jde. Bohatší možnosti nastavení jsou také v hratelnosti, kde se přidala schopnost samostatně vypnout např. naslouchací režim postav, rozmazání pohybu a jiné.