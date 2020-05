Pokračování thrilleru The Last of Us už je téměř za dveřmi a dělí nás od něj jen něco málo přes měsíc. Sony se rozhodlo fanoušky po nedávném úniku lehce uklidnit a navnadit na drsný příběh Ellie novým příběhovým trailerem, který hodně šlape na hororovou notu.

Nechybí ani hrstka čerstvých obrázků k tomu.

The Last of Us: Part II vychází 19. června exkluzivně pro Playstation 4.