The Legend of Zelda: Skyward Sword HD - ještě hezčí svět | Recenze

Co baví Grafická vylepšení

Drobné úpravy

Nestárnoucí stylizace

Soundtrack

Rozmanitost světa a nepřátel Co vadí Ovládání na tlačítkách by chtělo vylepšit

Časté resetování pohybového ovládání 9 /10 Hodnocení

Legend of Zelda letos oslavila 35 let od vzniku prvního dílu, takže bylo na místě, aby Nintendo přišlo s nějakým oznámením. Kolovaly zvěsti, že se dočkáme vylepšené kolekce tří starších dílů. Nakonec si ale zatím budeme muset vystačit se Skyward Swordem, jehož původní verze vyšla v roce 2011 na Nintendo Wii.

Vzhledem k tomu, pro jakou konzoli vyšla, je jasné, že pohybové ovládání tady nemohlo chybět. HD verzi ale nově můžete hrát i bez pohybu skrz tlačítka a analogové páčky. Se Switchem Light bez dodatečných joy-conů ani jinou možnost nemáte. To ale není jediná změna, kterou tady oproti originálu najdete.

Úspěšná zkouška časem

Nejprve si ujasníme jednu věc. Skyward Sword HD není kompletně přepracovaná hra jako Link’s Awakening, který vyšel dva roky zpět. Jedná se o přeleštěnou verzi, která oproti originálu vypadá o poznání lépe a Nintendo do ní navíc přidalo i několik vylepšení, která pocit z hraní celkově zpříjemňují. Nejdřív se ale pojďme podívat, jak to Zeldě po tolika letech sluší.

Jak už bylo v minulosti zvykem, i Skyward Sword má unikátní grafickou stylizaci. Oproti Twilight Princess, což je jeho předchůdce, je o něco barevnější a vypadá více jako pohádka. Volba na tuto podobu bezesporu padla i z toho důvodu, že Wii ani ve své době nebylo zrovna nejvýkonnější konzolí, takže se s tím vývojáři museli vypořádat za složitějších podmínek. Switch je na tom nicméně o poznání lépe a na první pohled je vidět, že na grafických vylepšeních si v HD verzi dali tvůrci záležet.

I když vám některé části prostředí mohou připadat rozplizlé, tak celkově Skyward Sword HD na pohled působí opravdu dobře. Tomu pomáhají hlavně značně vylepšené postavy. Za mě se nemá ani mezi současnými novinkami za co stydět. Zvolená stylizace funguje i dnes a menší oprášení jí zatraceně pomohlo. Co na druhou stranu oprášení ani nepotřebovalo, je soundtrack. Orchestrální skladby vás doprovázejí skrz celou hru a ikonické motivy se vám rychle zavrtají do hlavy.

Pokud by se o dalších změnách Nintendo přímo nezmiňovalo, nejspíš bych si jich ani nevšiml. Originál totiž odehraný nemám, a tak mi věci jako přeskakování filmečků a konverzací nebo volitelná nápověda místo neustálého upozorňování nepřišly zprvu nijak závratné. Když jsem se ale podíval, jak to na Wii vypadalo, tak mi bylo hned jasné, proč je pro některé hráče Skyward Sword tak zdlouhavou hrou. Díky výše zmíněným novinkám je hraní mnohem příjemnější.

Bylo, nebylo, kdesi v nebesích

Na časové ose série Legend of Zelda je Skyward Sword úplně na začátku. Projdete si tedy příběh, kterým to všechno začalo. Průběh je ale docela tradiční. Netrvá to dlouho a v roli Linka se vydáváte hledat ztracenou Zeldu. Vše ale začíná v nebeské zemi Skyloft, kde Linkův lid přebývá už dlouhé věky díky ochraně bohyně. Přišel ale čas, kdy se má naplnit jeho a Zeldin osud, a tak se vydává na zemský povrch.

Pokud si budete Skyward Sword procházet poprvé, tak od něj neočekávejte velké otevřené dobrodružství, jakým je Breath of the Wild. V porovnání s ním se jedná o uzavřenější hru. I tak máte dost prostoru na prozkoumávání. Sice máte stále jasně daný cíl, který musíte splnit, ale hra vás nijak netáhne za ruku. Spíš jen dává nápovědu k tomu, kam by měly vést vaše další kroky. To je další věc, která se mi na Skyward Swordu opravdu líbí. I když jsou zdejší lokace uzavřenější, naprosto ideálně stačí na to, abyste si připadali jako v tom obrovském pohádkovém světě. To navíc umocňuje samotný Skyloft, po kterém se můžete prohánět na zádech obřího ptáka Loftwinga.

„I když jsou zdejší lokace uzavřenější, naprosto ideálně stačí na to, abyste si připadali jako v tom obrovském pohádkovém světě.“

Od příběhu jsem nejdříve očekával, že půjde o záležitost jen na pár hodin. Ani by mě to nepřekvapilo vzhledem k originální platformě. To ale rozhodně není případ Skyward Swordu. Je to prostě a jednoduše plnohodnotný díl Legend of Zelda bez kompromisů, u kterého bez problému strávíte několik desítek hodin.

Bez pohybu to nejde

Jak už jsem zmiňoval na začátku, nově můžete Skyward Sword ovládat i čistě na tlačítkách. Nejdřív máme ale pár poznámek k tomu, jak se podařilo vylepšit pohybové ovládání. Zatímco na Wii jste měli k dispozici pouze jednu analogovou páčku, na Switchi má každý joy-con jednu. To znamená, že nyní můžete pohodlně pohybovat s kamerou a není to jen o natáčení skrz tlačítko, které kameru hodí za Linkova záda. Zbytek už je dost podobný originálu.

Levý ovladač slouží k ovládání štítu a ten pravý zastupuje meč. Jediné, co mě trochu nemile překvapilo, je nutnost často resetovat koordinaci. Stává se, že po chvilce hraní Link vaše příkazy neposlouchá úplně přesně, i když jste v té správné pozici. Reset nastavení se naštěstí provede během mrknutí oka stiskem Y.

A teď ke tlačítkám. Zatímco u pohybového ovládání nově máte možnost pohodlně manipulovat s kamerou, v tomto režimu vám ji Nintendo zase sebere. Pravá analogová páčka totiž defaultně slouží ke švihání mečem. Navíc tato mechanika není zrovna intuitivní. Když páčkou pohnete doprava, neznamená to, že švihnete doprava. Musíte pěkně zleva doprava jako kdybyste opravdu máchali ovladačem. Kameru pak můžete ovládat pravou páčkou, pokud podržíte L, ale strašně špatně se na to zvyká. Osobně by mi více vyhovovalo, pokud by v základu byla pravá páčka pro pohyb kamerou a se stisknutým tlačítkem by se přepnula do máchání mečem. Za mě tedy jde doporučení rozhodně směrem k pohybovému ovládání.

Skyward Sword HD je ve finále remaster, který má své mouchy, ale požitek z hraní se Nintendu podařilo značně vylepšit. Navíc se bez problému vyrovná i současným hrám. Nemluvím nutně o grafice. I v tomhle případě se totiž ukázalo, že Nintendo vsází na hratelnost více než na cokoliv jiného. Design jednotlivých lokací nemá chybu a souboj s bossem není nikdy stejný, jako ten předchozí. I když už si myslíte, že jste ze Zeldy viděli úplně všechno, tak před vás hodí další překvapení.