The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom má za víkend na kontě přes 10 milionů prodaných kopií

Není až takovým překvapením, že je nový díl ze série The Legend of Zelda pro Nintendo dalším masivním úspěchem. Japonská společnost se pochlubila, že Tears of the Kingdom za první 3 dny překonalo hranici 10 milionů prodaných kopií a stává se tak nejrychleji prodávanou hrou nejen ve své sérii, ale i na Switchi v Evropě.

„Spousta hráčů se vrací do Hyrule s novými záhadami a možnostmi a s rekordním vydáním The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom pro Switch se nemůžeme dočkat, až uvidíme, co všechno hráči zvládnou ve hře vytvořit,“ říká Devon Pritchard z amerického Nintenda.

I když Zelda sklízela výborná hodnocení už ve svých začátcích před 35 lety, tak to s prodeji nebylo vždy tak slavné. Abychom tento úspěch dali do širší perspektivy, tak Breath of the Wild byl prvním dílem, kterému se hranici 10 milionů podařilo přesáhnout bez větších problémů. Třeba Skyward Sword takového úspěchu nedosáhl, ani pokud bychom sečetli oficiální čísla z prodejů verze pro Wii a HD verze pro Switch.

Tears of the Kingdom sklízí absolutní hodnocení po celém světě a podle mnohých tady máme jasného kandidáta na hru letošního roku. Nám se do rukou nová Zelda dostala až v den vydání, takže recenzi pro vás teprve připravujeme. Už vám ale můžeme říct, že tahle hra by jednoznačně neměla chybět ve sbírce každého hráče, který má doma Switch.