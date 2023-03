The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom představuje nové Linkovy schopnosti a tematicky laděný Switch

Nový díl ze série The Legend of Zelda vychází 12. května, takže už bylo načase, aby nám Nintendo z Tears of the Kingdom předvedlo pořádnou ukázku. Desetiminutovkou záběrů nás provedl producent hry Eidži Aonuma a pozornost se ubírá hlavně k novým schopnostem Linka. Důležitou zprávou také je, že vývoj nové Zeldy je kompletně dokončený.

Jak už jistě víte z předchozích trailerů, tentokrát Link bude v království Hyrule cestovat nejen po zemi. Podívá se i na oblačné ostrovy. Aonuma hned na začátku ukazuje jeden ze způsobů, jak se do těchto výšin dostaneme. Pomůže nám schopnost Recall, se kterou předměty obrátí svůj pohyb. Na padajícím kameni se tak jednoduše můžeme dostat až k ostrovům. Říkáte si, jak se zase dostanete dolů? Jednoduché, stačí prostě skočit.

Velmi důležitou novinkou je schopnost Fuse, díky které může Link spojovat předměty dohromady. Větev sama o sobě není moc účinná zbraň. Po spojení s kamenem se ale její efektivita i výdrž výrazně zvýší. V ukázce pak ještě můžete vidět spojení tyče s vidlemi, čímž získáte extra dlouhou zbraň. Fuse využijete i při střelbě s lukem. Šípy můžete kombinovat s předměty ze svého inventáře. Jednoduše si tak vytvoříte mrazivý nebo ohnivý šíp. Zajímavě vypadá spojení s okem monstra. Takové šípy si pak budou hledat svůj cíl samy. Jsem opravdu zvědavý, jak rozmanité budou kombinace s dalšími věcmi.

U skládání vlastních výtvorů ještě chvíli zůstaneme. Schopnost Ultrahand nám umožní vytvářet nejrůznější vozítka, lodě nebo vznášedla. Aonuma ve videu předvádí, jak si během chvíle sestavit jednoduchý vor poháněný dvojicí větráků. Ostatně, ukázku toho, co bude možné poskládat, můžete vidět už v předchozím traileru.

Jako poslední eso v Linkově rukávu tady máme Ascend. Pokud je nad vámi strop, je dost pravděpodobné, že skrz něj můžete proskočit nahoru. Tato schopnost prý bude mít určitá omezení, ale zatím to vypadá jako výrazné zjednodušení lezení na vyšší útesy, což pro některé hráče v Breath of the Wild mohlo být zdlouhavé.

Prepare for the epic quest ahead with this #NintendoSwitch – OLED Model The Legend of #Zelda: #TearsOfTheKingdom Edition, launching 28/04. pic.twitter.com/vTe5QIIW7s — Nintendo of Europe (@NintendoEurope) March 28, 2023

Na úplný závěr pak přišlo potvrzení tematicky laděného modelu Nintendo Switch OLED, který se začne prodávat už 28. dubna. Spolu se hrou pak vyjde i Pro Controller a obal se stejnými motivy.