The Lord of the Rings: Gollum vyjde nejdřív v dubnu. Vydavatel s ním počítá na první polovinu fiskálního roku

Po loňském fiasku s gameplay trailerem, ve kterém Glum vypadal spíš jako hra pro PlayStation 3, studio Daedalic Entertainment celý projekt odložilo na neurčito. Ohledně toho se sice nic moc nezměnilo, ale nová finanční zpráva společnosti Nacon nám napověděla, kdy bychom mohli Lord of the Rings: Gollum očekávat. Rozmezí to není zrovna malé. Prý se s ním počítá na první polovinu fiskálního roku, tedy někdy mezi dubnem a zářím letošního roku.

Příběh hry se odehrává ve stejné době, jako Společenstvo prstenu. Z první ukázky nás ale Glum opravdu neokouzlil. Koncept jako takový nezní špatně, s jeho provedením už je to horší. Jsme zvědaví na to, jak se za dobu od dokladu hra změnila. Dáme tvůrcům ještě jednu šanci, aby nám dokázali, že vědí, co dělají a nehodlají bez větší snahy jen využít velkou značku. Původně jsme Gluma měli hrát už loni na podzim. Nedlouho po letním traileru ale přišel již zmiňovaný odklad. Od té doby už je jen ticho po pěšině. Snad ten čas, který tím vývojáři získali, využili dobře.