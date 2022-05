Po menším odkladu se konečně dočkáme už na podzim.

Deadalic Entertainment a Nacon včera odhalili finální datum vydání jejich příběhového dobrodružství The Lord of the Rings: Gollum. Hra vyjde 1. září letošního roku pro PC a obě generace konzolí.

Titul bude silně příběhově zaměřenou adventurou, ve které se zhostíte role populární postavy zmítané duální osobností. Právě na tom bude postaveno dostatečně rozhodnutí a bude na hráči vybrat cestu dál a od toho se odvíjející i závěr poutě.