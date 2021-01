The Medium: cestování mezi světy | Recenze

Co baví Konečně pokus o změnu

Nová generace konzolí je již nějaký ten pátek na světě, i když jejich dostupnost je k pláči. Bohužel to není zatím jediný problém, který celou tuto technologickou oslavu kalí. I ti šťastnější z nás, kterým se doma nový kousek hardwaru vyhřívá, totiž mohou potvrdit, že vlastně nemají co hrát. Dejme stranou zpětnou kompatibilitu či upgrady, novinek určených přímo pro Xbox Series či PS5 zatím doposud příliš nevzniklo. I proto všichni netrpělivě pokukovali po vydání nového titulu polského týmu Bloober Team s názvem The Medium. Konečně tak můžeme přinést recenzi prvního výraznějšího kousku určeného pro Windows a konzoli Xbox Series.

V Polsku umí

Bloober Team možná není nejvýraznějším hráčem na poli herních vývojářů, má však na svém kontě několik hodně povedených kousků. Zejména poslední pětiletka přinesla hodně atraktivního materiálu, který potvrdil, že v Polsku horory umí. Layers of Fear je nezapomenutelný klenot, stejně tak cyberpunkové vyšetřování Observer. Blair Witch sice nenadchlo, ale ostudu také rozhodně neudělalo.



Po grafické stránce vypadá titul výborně

Ve srovnání s dosavadní tvorbou je nejnovější přírůstek The Medium jednoznačně nejambicióznější projekt. Za touto skutečností stojí několik zásadních faktů. Tak předně jde o jeden z prvních větších titulů na novou generaci, což obecně zvedá nemalý zájem. Tím druhým důvodem je potom inovativní přístup k hororovému vyprávění, kterým se vývojáři dušovali již několik dlouhých měsíců před vydáním. Dost už bylo nudných walking simulátorů vydávaných za survival horory. Tak jako s příchodem Layers of Fear je totiž skutečně potřeba žánr hororových her posunout zase o kousek dále a nastavit novou laťku.



Prvek duální reality vnáší do hratelnosti novou vrstvu

The Medium tak nepřichází pouze jako jeden z prvních titulů na nový Xbox, ale zároveň jako mesiáš upadajícího žánru. Ne upadajícího z pohledu zájmu, ale z hlediska hratelnosti a nápaditosti. Je třeba si totiž přiznat, že walking simulátorům odzvonilo a jsou vytěženy téměř do mrtě. Již Layers of Fear 2 nebo zmiňované Blair Witch totiž jasně ukázalo, že tudy cesta nevede.

Pokus o změnu

Vývojáři tak protentokrát nabrali opačný kurz a představují svou vizi moderní hororové adventury, která překvapivě hledá inspiraci v rané historii žánru. Ostatně proč vymýšlet blbosti, když se lze vracet k funkčním a nepochopitelně opomíjeným kořenům. The Medium tak odkazuje ke klasice žánru, kterou je například Silent Hill. Nejde však o prostou recyklaci materiálu, ale o inspiraci a využití funkčních herních mechanismů přetvořených do moderní podoby.



Obrazovka bývá rozdělená vertikálně nebo horizontálně

Po dlouhé době tak máme možnost zahrát si kvalitní hororovou akci prostřednictvím částečně fixních kamer. Stranou tak jde dynamická akce, do popředí naopak vystupuje adventurní přístup. Ti, kteří čekají divokou hratelnost, budou zklamáni. The Medium je totiž především adventura, kladoucí důraz na vyprávění příběhu, řešení hádanek či pročítání textů. V dnešní době relativně odvážné řešení herní perspektivy prostřednictvím částečně fixního pohledu s sebou totiž pochopitelně přináší celkové uklidnění výsledné hratelnosti. Přestože však vývojáři s jednotlivými pohledy pracují citlivě a zkušeně, občasné dezorientaci se bohužel někdy nevyhnete. Díky nízkému tempu však není důvod k obavám.

The Medium je především adventura, kladoucí důraz na vyprávění příběhu, řešení hádanek či pročítání textů

Hlavní roli tak hraje příběh. Ten se odehrává v Polsku, koncem devadesátých let. Herní hrdinka Marianne se po telefonátu záhadného muže vydává do opuštěného hotelového komplexu Niwa, aby přišla záhadě na kloub. Herní prostředí tak bude pro našince více než povědomé, jelikož svou estetikou a architekturou nápadně odkazuje do dob socialismu. Resort Niwa, jakožto dřívější ostrov odpočinku a ráj pro celou rodinu, který má však svá nejlepší léta za sebou.



Hotel Niwa působí pro našince povědomě

Škoda jen, že celkovou autenticitu kazí nepochopitelné využití anglických nápisů, které bijí do očí. Bohužel tento komplex nebyl pouze ostrovem pro památné rekreace, ale rovněž místem otřesných zločinů. Ještě zvrácenější je potom celková aura místa, která se promítá v duchovním světě, které může hlavní hrdinka jakožto médium navštěvovat.

Duální realita

Zajímavý a do jisté míry inovativní přístup vývojáři zvolili především v případě samotné hratelnosti. Tím hlavním lákadlem hry totiž mělo být využití duální reality, která umožní ovládat hlavní postavu ve dvou odlišných světech zároveň. Hlavní hrdinka Marianne disponuje speciální schopností, díky které dokáže mimo materiální svět fungovat taktéž ve světě duchovním. To vnáší do celkové hratelnosti zcela novou vrstvu, jelikož oba zmíněné světy se navzájem prolínají a lze je vzájemně ovlivňovat. Nutno poznamenat, že nejde o možnost, ale o naprostou nutnost, na které je postavena celá hratelnost.



Bát se příliš nebudete, nepříjemné pocity úzkosti ale zažijete

Většinu puzzlů totiž nelze řešit pouze v materiálním světě. Celý tento mechanismus je zcela přirozený, zábavný a hlavně dobře vypadá. Nejedná se tak pouze o funkční prvek, ale zároveň o efektní a dynamické řešení jinak statického a pozvolného vyprávění. Jádro samotného příběhu působí celkem uhlazeně a přirozeně, bohužel s přibývajícím časem začíná tak trochu klopýtat a stává se kýčovitým a zmateným. Především tedy ve své duchovní části duální reality.

The Medium vypadá opravdu krásně, i když rozhodně plně nevyužívá potenciálu nové generace Xboxu

Velká očekávání byla jistě vkládána do technického zpracování. Titul pohání Unreal Engine 4. Je třeba uznat, že svojí práci odvádí perfektně. The Medium vypadá opravdu krásně, i když rozhodně plně nevyužívá potenciálu nové generace Xboxu. Některé detaily navíc zůstaly vývojáři nepochopitelně odfláknuté. Příkladem mohou být otřesné odrazy v zrcadlech, což je vzhledem k fenoménu ray tracingu, na který se v dnešní době klade nemalý důraz, až trestuhodný přešlap.

I tak jde ale o skvěle vypadající titul, a to i s přihlédnutím ke skutečnosti, že Bloober Team představuje víceméně nezávislé vývojářské studio. Zklamáním jsou potom relativně dlouhé loadingy, alespoň tedy na Xbox Series S. Ne snad, že by byly nekonečné, ale o instantním skoku do hry si můžete nechat zdát. Stejně znepokojivě působí též otřesné doskakování textur při interakci s předměty, čtení zápisníků apod.

Jiný, než jsme čekali

Z předešlých odstavců tak musí být všem jasné, že The Medium rozhodně není nějakou přelomovou hrou. Pro mnohé hráče může být naprosto nepřijatelné využití částečně fixních kamer, byť s nějakým dynamickým potenciálem.



Bez návštěvy duchovního světa se neobejdete

Stejně tak nemusí všem sednout ryze adventurní přístup, který odsunuje akci na druhou kolej. Akce se ve hře příliš nedočkáte. Vrcholem je několik těžkopádných úprků či proplížení se kolem hlavního záporáka, které bohužel působí jako nutné zlo. Obavy tak nebudete mít ani z nepřátel jako takových, ale spíše ze zbytečného loadingu, který by eventuálně následoval. Minimum akce je ovšem vzhledem ke konceptu hratelnosti očekávatelný, jen předem čtenáře upozorňujeme.



Příběh se rozjíždí skvěle, později je však zbytečně překombinovaný

Koneckonců ani ta atmosféra není ve výsledku tak hororová, jak se zprvu zdálo. K titulu je tak třeba přistupovat úplně odlišně. The Medium je příběhová a pomalu plynoucí adventura, která klade důraz na hádanky a vyprávění příběhu. Dokáže skvěle budovat znepokojivou atmosféru, o pocitech strachu však nemůže být řeč. Jde tak spíše o psychologický thriller. Pokud budete The Medium respektovat takové, jaké skutečně chce být, hru si užijete. Pokud však očekáváte restart hororového žánru či děsivou akční zábavu, budete zklamáni.