The Medium je nový horor pro Xbox Series X a PC s příchutí Silent Hillu

Pokud vám schází kvalitní horory ve stylu kultovního Silent Hillu, studio Bloober Team, kteří mají na triku skvělého Observera, pro nás kutí atmosférický horor The Medium, který dorazí letos na konzoli Xbox Series X a PC.

Hráči se vžijí do role Marianne. Je to médium, kterou zužují vize a která vidí tenkou hranici mezi dvěma světy - reálným a světem duchů. Jakožto médium budete mít přístup do obou a příběh vás provede tajemným vyšetřováním bez nahrávacích obrazovek a dalších ruchů.

Menší chuťovkou je informace, že na soundtracku se podílí legendární skladatel Akira Yamaoka, tvůrce hudby pro Silent Hill, ve spolupráci s Arkadiuszem Reikowskim. Paralely mezi tímto titulem a Silent Hillem jsem tedy v mnoha oblastech.

The Medium dorazí na Xbox Series X a PC koncem letošního roku. Prozatím si vychutnejte premiérový trailer.