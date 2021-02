The Nioh Collection: samurajské utrpení ve vší kráse | Recenze

Co baví Akční boj

Propracovaný postup

Příjemně náročné

DLC

Skvělá optimalizace Co vadí Zbytečně přísné pády

Zahlcení lootem

Nepříliš poutavé vyprávění 9 /10 Hodnocení

V roce 2017 se bez velké propagační kampaně či pozornosti do světa dostala soulsovka, která ukázala, že přece jenom existují vývojářské týmy, které dokáží konkurovat kvalitám, jichž dosahoval se svými hrami FromSoftware. Nioh si rychle získal mnohé hráče a u kritiků sbíral známky, kterých jsou hodni jenom ti nejlepší. Do dneška vzpomínám, jak se po fyzické edici hry zaprášilo a já se ji pokoušel sehnat alespoň bazarově, což se nakonec také podařilo. Od té doby už uplynuly čtyři roky a i po nich neztrácí původní Nioh svoje klady. Přidal se navíc druhý díl, který svojí vydařeností na první navázal. Srdce každého fanouška tak muselo zaplesat, když se objevila The Nion Collection, která dává ve vylepšené next-gen verzi dohromady obě hry a přidává i DLC.

Bělovlasý samuraj i vlastní hrdina

Celý příběh série Nioh začíná u bělovlasého hrdiny Williama, který je nápadně podobný Geraltovi z Rivie. I on navíc s gustem seká jedno monstrum za druhým, ale zde podobnosti končí. William přichází o svoji "opatrovnickou" duši Saoirse, kterou mu ukradne záporák Kelley. Jeho cílem je získat kameny amrita, které jsou zdrojem velké síly a mohou přivádět zpět k životu mrtvé či dělat z lidí démony.



Žádný nepřítel není tak slabý, aby vás nemohl potrápit

William na svojí cestě za znovuzískáním Saoirse potká mnoho překážek i spojenců, kteří chtějí Kelleymu zabránit v získávání amrita kamenů. Spolu s nimi se William učí novým věcem, zlepšuje se v chápání spirituálních zvířat, která doprovázejí mocné muže Japonska a s každou splněnou misí je blíže záchraně Saoirse.

Ve druhém dílu se potom hráči bělovlasého samuraje zbavují a místo něj je dosazena nová postava, kterou si každý hráč vytvoří sám. Možnosti editace jsou poměrně velké a je tak celkem jisté, že si při tvorbě postavy nebudete připadat nenaplnění. Ve druhém dílu Nioh se vžijete do role "míšence", který je částečně démonickým Yokaiem, což vám dodá speciální dovednosti těchto démonů.

Celkově je příběh vyprávěn v obou dílech poměrně podobným způsobem, dvojka ale přece jenom o trochu více sází na cut-scény. Ty jsou prokládané vyprávěním pomocí animace se siluetami i doplňujícími texty. Především v prvním dílu mi však tento způsob vyprávění přišel méně poutavý a je tak dobře, že dvojka se snaží posunout k filmečkům, které vás dostanou více do hry. Obecně se ale dá říct, že u obou her pro mě šlo spíše o kulisu, než něco, co by mě upoutalo a nutilo se soustředit na každý krůček protagonistů. A je jedno, zda se bavíme o Williamovi nebo Hidem (vaší vytvořené postavě).

I umírání může být zábava

Filozofie, že umírání je pravidelnou součástí řádného hardcore RPG se hráčům u Souls her začala zamlouvat hned při vydání Demon´s Souls a od té doby se přímo pro milovníky takového typu akce tvořily právě takové hry jako je Nioh. Neúspěch je zde pouze cestou k nutnému zlepšování se a analýze a jako takové se stává obrovskou zábavou. V Nioh tento systém funguje opravdu na jedničku a pokaždé, když zemřete, můžete ze smrti vinit jenom a pouze sebe. Nikdy vývojáře, nikdy se nemusíte vztekat nad tím, že hra vás nějakým způsobem zařízla. Jediné, co mě trápilo, byly pády. Občas v některých oblastech byly díry, kterým se opravdu nedalo příliš dobře vyhýbat při boji. Samozřejmě je to tak schválně, aby hra nutila ještě více přemýšlet, ale tato místa podle mě mnohdy byla až příliš "přísná a nepřehledná.



Hra volí rozmanité způsoby vyprávění, příběh vás však příliš nepohltí

Nioh nabízí obrovskou porci možností, jakým směrem se můžete se svojí postavou specializovat. Od zbraní na dálku přes kouzla či ninjovské dovednosti až po klasický boj s katanou. Každý hráč si zde může najít svůj build a je téměř nemožné, aby dvě postavy byly stejné. Tato vlastnost platí pro oba díly Nioh s tím, že strom dovedností se ve druhém dílu stává ještě komplexnějším a navzdory tomu je i přehlednější než v případě jedničky.

Důležitou součástí nejen Nioh, ale celkově žánru je systém úložných bodů. V něm totiž narazíte na záchytný bod a musíte si u něj "odpočinout". Daní za to je návrat všech nepřátel na jejich pozice a nutnost od záchytného bodu pokračovat stejně jako při prvním pokusu. Mnohdy se musíte soustředit na věci kolem sebe, protože v tomto případě jsou záchytnými body svatyně, u nichž se často nacházejí zkratky. Ty si v určité fázi levelu musíte otevřít a pokud tak neučiníte, budete se hnát klidně i dvacetiminutovou pasáží levelu úplně od začátku.

Mírně zahlcující, ale příjemné

Základními složkami vaší snahy o přežití mezi lidskými i démonickými nepřáteli je váš ukazatel zdraví a energie Ki, díky níž můžete vykrývat, uhýbat i útočit. V podstatě jde o obdobu staminy z jiných her podobného typu. Je třeba si ji řádně rozvrhnout tak, abyste po útoku měli dost sil i na úhybný manévr a zvyšuje tak výrazně náročnost hry. V udržování Ki na vyšší úrovni vám pomůže také klíčová mechanika, kterou je Ki Pulse. Při jeho aktivaci ve správný čas se vám část Ki vrátí. Yokaiové navíc při silných útocích vytvářejí menší oblasti, v nichž se vaše Ki regeneruje pomaleji a právě správný Ki Pulse je pomůže vyčistit.



Starat se musíte o stromy dovedností, kvanta předmětů i výběr misí

Další unikátní mechanikou Nioh, která dělá boj v této hře jedinečným je, že máte na výběr tři různé bojové postoje. Můžete se tak specializovat na obranu, útok i vyváženou kombinaci obojího. K mistrovskému ovládnutí hry se musíte naučit používat všechny tři a správně je svižně střídat. Oba díly také nabízejí velmi podobnou mechaniku v podobě vyvolání spirit guardiana či přeměny v Yokai podobu vašeho hrdiny. V případě nouze, nebo prosté potřeby, se tak můžete spolehnout na krátkodobě nesmírně silný efekt, s nímž je zničení nepřátel výrazně jednodušší. V případě druhého dílu mi však přišla tato mechanika místy až příliš silná a možnost ubrat některým bossům i přes 30% života při této přeměně je u hry podobného žánru dle mého názoru příliš.

Když už jsme u silných mechanik, nemohu se také zbavit dojmu, že některé další dovednosti, při správném rozvržení schopností, hru až moc zjednodušují. Největším "gamechangerem" je zde podle mě zpomalení nepřátel s nímž už může být snaha nepříteli zasadit řadu smrtících ran opravdu bezproblémová. Pro druhý díl se navíc ještě přidávají Yokai útoky, které zasazují opravdu silné rány nepřátelům, ale ty jsou vykoupeny speciální energií, které je poměrně málo.



Musíte koukat za každý roh, nepřátelé totiž hledají příležitost na vás nečekaně skočit

Jestli v něčem vidím slabinu obou dílů Nioh, je to z velké části až příliš zahlcující systém lootu, který váš inventář nasype různými předměty, jejichž pomocí si mnohdy můžete cestu výrazně ulehčit, ale časem je jich tolik, že vyznat se v nich mohou pouze hráči s největší trpělivostí studovat vše, co seberou.

Slušivý kabátek se silou nové generace

Z hlediska grafiky byl už původní Nioh na velmi vysoké úrovni a není tak překvapením, že upravená verze pro PS5 přináší jen o něco málo vylepšený vizuál, v němž se dočkáme vylepšení odlesků, práce se světlem a dalších detailů, které neuniknou pozornosti pouze u zlomku hráčů. Co je ovšem důležitější a výrazně znatelnější je, že se zde objevuje podpora optimalizovaného výkonu pro PS5. Právě zde se daly hledat slabiny u původních her, kdy jste si museli vybírat mezi frameratem a rozlišením, což značně omezovalo zážitek. Tady se však o plynulost neochudíte a přitom si vychutnáte i vysokou kvalitu zobrazení. V případě 4K rozlišení je ale framerate stále znatelně omezený a ideální je tak dle mého volba optimalizovaného výkonu PS5, která přináší nejvyváženější herní zážitek. I 120 FPS režim ale není vůbec špatný.



Vyčerpaný nepřítel je skvělým terčem pro speciální útok

Dalším využitím funkcí nové generace je zužitkování vlastností nového ovladače Dualsense. To už se u PS5 her stává standardem a dává tak sbohem obavám z toho, že by se vývojáři nezaměřovali na využití těchto jinak výborných vychytávek, které obohacují zážitek ze hry. Nejcitelnější využití jsem pociťoval při používání luku, které se přímo vybízí a i samotné propagační materiály uváděly právě napínání tětivy jako jedno z citelných použití adaptivních triggerů. Při častém umírání vás také jistě potěší rychlejší načítání, díky kterému se můžete vrátit do boje téměř okamžitě a nemusíte tak po každé smrti dlouze čekat, než vás hra vrátí na poslední záchytný bod.

Posun mezi oběma díly zaznamenal bezesporu také hudební podkres, který skvěle doplňuje atmosféru feudálního Japonska a je hotovým balzámem pro uši. U prvního dílu jsem trošku trpěl na to, že byla hudba poněkud jednotvárná a v případě soubojů s bossy v podstatě neměnná. Druhý díl dle mého tento neduh alespoň mírně zlepšil, byť zde stále mouchy zůstávají.

Fanoušci série Nioh i noví hráči se mohou shodnout na jednom. Velkým bonusem k pořízení The Nioh Collection je, že se mohou její majitelé těšit z dostupných DLC a možnosti si tak obohatit původní zážitek o všechno, co k němu vývojáři přidali o něco později. Především pro hráče Nioh 2, kteří ještě všechna DLC neměli, jde o výhodnou nabídku.