The Outer Worlds chystají verzi s lepší grafikou. Nepůjde ale o upgrade zdarma

Zatímco netrpělivě čekáme na Avowed a pokračování Outer Worlds, v Obsidianu se ještě jednou vrátili k prvnímu dílu jejich sci-fi RPG. Oznamují Spacer's Choice edici, která mimo jiné vylepší grafiku hry, zvýší maximální úroveň a v balení rovnou dostanete i obě DLC.

Tuhle verzi nedostanete skrz upgrade zdarma, jak to bývá ve spoustě dalších případů, ani když hru a její rozšíření vlastníte. Dostanete ale velkou slevu. Cena vylepšení pro majitele hry a DLC by se měla pohybovat okolo 10€. Bude dostupná od 7. března jen na PC, PlayStation 5 a Xbox Series S|X. To znamená, že i když hru s DLC máte na PS4 nebo Xboxu One, můžete upgradovat na Spacer's Choice edici pro novější konzole. Na PC byste ji měli získat jednoduše, ať už máte verzi ze Steamu, GOGu, Epic Store, nebo Windows Store.

Grafická vylepšení by neměla být jen o vytažení rozlišení textur. Hra má celkově lépe běžet, přibydou nové animace a řada dalších věcí. Na pár srovnávacích záběrů se můžete podívat přímo v traileru.

Je pěkné, že se Obsidian o své hry stále stará, ale rádi bychom už od nich viděli nějakou novinku. Snad se objeví na některé z letních prezentací, ať už s Outer Worlds 2 nebo Avowed.