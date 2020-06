The Outer Worlds: když kompromisy kazí kvalitní RPG | Recenze Switch verze

Co baví Stále výborné RPG

Podpora pohybového ovládání Co vadí Propady FPS

Nízké rozlišení

Doskakování textur

Kvalita prostředí

Zdlouhavé načítání 3 /10 Hodnocení

Pokaždé, když se na Nintendo Switch chystá velká AAA hra se těším na to, jak se vývojáři vypořádají s jejím převodem na méně výkonnou konzoli. Mezi ty největší jednoznačně patří třetí Zaklínač, který vyšel na konci minulého roku. V porovnání s ostatními platformami je zážitek z hraní sice horší, ale stále je bez problému hratelný. CD Projekt ho navíc ještě o něco vylepšil s dodatečnými updaty. Dalším výborným kouskem je třeba Alien: Isolation. Pak jsou tady ale případy, kdy si říkám, jestli si to s verzí pro Switch neměli raději vývojáři rozmyslet. The Outer Worlds jsou bohužel jedním z nich.

Jako vždy se na úvod sluší podotknout, že v této recenzi nehodnotím hru jako takovou, ale spíše to, jak se povedla její předělávka na Switch. Pokud máte zájem o její detailnější rozbor, zamiřte na naši recenzi z minulého roku. Teď už ale k práci studia Virtuos Games, které nejnovější počin od Obsidianu dostalo na novou platformu. V tomto oboru rozhodně nejsou žádnými nováčky. Když budeme brát jen porty na Switch, mají za sebou několik úspěchů jako Dark Souls Remastered nebo nově vydanou kolekci Bioshocku. S Outer Worlds si ale zkrátka ukousli moc velké sousto.

Samozřejmě u každého takového portu očekávám, že se zhorší kvalita textur a grafická stránka celkově. The Outer Worlds ale byly ořezány natolik, že na ně opravdu není příjemný pohled. Po úvodním filmečku vás praští do obličeje kostrbatý a rozmazaný povrch první planety. Snížení kvality doznalo prakticky všechno. Ať už přijdete k jakékoliv textuře prostředí, bude zkrátka velmi rozmazaná. I přes to, že jsou Outer Worlds značně stylizovanou hrou to pro Switch očividně není až taková úleva.



Rozdíl v grafice je vidět na první pohled.

Během úvodních misí a průzkumu krajiny se špatné vlastnosti hry na sebe dále nabalují. Pokud si porovnáte tuto verzi s kteroukoliv jinou, na první pohled uvidíte marginální rozdíl ve vegetaci. Tráva většinou úplně chybí a některých stromů se vývojáři také zbavili. Důsledkem toho krajina vypadá jako naprostá pustina, kde už nikdy nic neporoste. Na ostatních konzolích je ale na stejném místě bohatá úroda.



Porty na cesty jsou skvělé, ale ne na úkor důležitých aspektů hry.

Problémy pokračují dál. Před vydáním jste se v oficiálních prohlášeních mohli dočíst, že hra poběží v rozlišení 720p při handheld módu, v doku pak v 1080p. Ani jeden z těchto případů ale není realitou. Stejně jako většina portů využívají i Outer Worlds dynamické rozlišení, a ještě jsem snad neviděl u žádné jiné, že by klesalo tak hluboko. A to na obrazovce ani neprobíhala žádná akce, jen jsem se procházel krajinou.

"Prakticky kamkoliv přijdete, tak se kolem vás budou opožděně načítat některé části budov."

Rád bych přešel k nějakým pozitivům, ale stále jsem neskončil se všemi průšvihy, které Virtuos Games v Outer Worlds natropili. Další a zároveň jednou z nejhorších věcí je doskakování textur. Prakticky kamkoliv přijdete, tak se kolem vás budou opožděně načítat některé části budov. Někdy to dojde i na takovou úroveň, že někam dorazíte a až o pár vteřin později se načtou celé objekty kolem vás. Co mě ale zarazilo mnohem víc je to, že se během pobíhání hra zastaví a chvilku si načítá. Jak přesně to vypadá můžete vidět na obrázku níže.



Doskakování textur je opravdu nepříjemnou ráno do ledvin.

Když už na tom není dobře grafika a vývojáři šetřili všude, kde se dalo, tak by alespoň měla hra běžet plynule, že? Bohužel, ani to se v případě Outer Worlds nepodařilo. Stejně jako o rozlišení se i o počtu snímků za vteřinu mluvilo v tiskové zprávě. Měli jsme se dočkat konstantních 30 FPS. Z počátku hraní se zdálo, že se to vývojářům povedlo, ale jak jsem se dostával dál a dál, tak mi to přišlo horší a horší. Obzvlášť, když dojde k nějakým větším potyčkám, to opravdu není příjemné. Na rozdíl od ostatních her, kde to alespoň trochu zachraňuje plynulost v interiérech, je to tady spíš ještě horší. Mimo to si ještě musíte protrpět zdlouhavé načítací obrazovky.



Cestování napříč vesmírem je stále neuvěřitelně lákavé.

Stejně dlouze, jako o negativech hry bych se tady rád rozepisoval i o jejích kladech. Problém je ale v tom, že nemůžu najít žádné, které by ospravedlnily důvod, proč vůbec The Outer Worlds na Switch vznikly. Samozřejmě jsem rád, že je ve hře podpora pohybového ovládání, které se u FPS her na Switchi uchytilo, ale v porovnání se špatným technickým stavem hry je to naprostá malichernost.



Pohybové ovládání potěší, jde ale spíše o malý bonus.

Některé hry by se zkrátka na Switch portovat neměly. Je sice možné, že se v následujících měsících dočkáme patchů, které Outer Worlds alespoň trochu vylepší, ale v současnosti je nemohu doporučit. Stále to je totiž výborné a propracované RPG, jako i předchozí výtvory Obsidianu, takže by byla škoda si ho touto verzí zkazit.