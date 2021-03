Čerstvá várka černého humoru a dobrodružství je na cestě do The Outer Worlds a užijete si jej už 17. března letošního roku na PC, PS4 a Xbox One. Rozšíření Murder on Eridanos vás zavede do kolonie Halcyonu, kde se odehrala tajemná vražda. Na vás bude zjistit, kdo za vším stojí a po cestě samozřejmě potkáte celou škálu pestrobarevných postav a jejich příběhů.

Kromě nového příběhu můžete očekávat nové zbraně, customizace postavy a další frajeřinky do batohu.