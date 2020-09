The Outer Worlds: Peril on Gorgon – na planetě plné drog | Recenze

Co baví Skvělý humor

Zajímavá lokace

Příjemné obohacení herního světa Co vadí Žádné výrazné novinky

Málo nových postav a úkolů

Většina úkolů je celkem monotónní 6 /10 Hodnocení

Miluji RPG, ale ne ten mainstream, kde máte vytyčenou cestu a hromady nápověd. Mám rád ty old-school kousky, kde musíte trochu přemýšlet a úkol má zpravidla hodně řešení. The Outer Worlds mě potěšilo hlavně v tom, že je to to staré dobré povídací RPG od Obsidianu s hutnou dávkou humoru a nelineárními možnostmi řešení.

U Peril on Gorgon se musí v první řadě říct, že k jeho zahraní musíte načíst pozici před dokončením hry. Je to v podstatě jen přídavek do hvězdného systému Halcyon. Další podmínkou ale je, že musíte být už docela daleko a mít dokončený úkol Radio Free Monarch.

Zase se něco pokazilo

Úkol začíná zprávou pro kapitána Hawtorna… tedy pro vás! Starý přítel toho milého chlapíka, kterého jste rozplácli přistávacím modulem, posílá vzkaz i se svojí rukou. Dostal parádní prácičku, kterou odmítnout nemohl. Nicméně očividně mu to nevyšlo. Každopádně dává šanci vám, abyste se toho chopili. Odměna má být bohatá.



DLC rozšiřuje herní svět a je dostupné pouze před dohráním hry

Cesta vás dovede k planetě Gorgon, kde vás krásná slečna Wilhelmina Ambrose požádá o očištění svého jména. Na planetě Gorgon běžel zvláštní projekt související s jistou látkou/drogou vedený společností Spacer's Choice, ale něco se pokazilo. Veškerý personál byl urychleně evakuován a vina byla hozena na Olivii Ambrose, matku Wilhelminy. Za očištění rodinného jména máte dostat takový balík peněz, že… no že si klidně koupíte vlastní sídlo.

Příběhově pak připomíná Peril on Gorgon další lokaci hry. Potkáte zde pár nových NPC, nový kus světa k průzkumu a zjistíte nové náležitosti, které vám pomohou s finálovým rozhodnutím, a to celé se nějakým způsobem projeví na konci hry. A co se týče čistě obohacení herního světa, je Peril on Gorgon parádní, protože nové informace rozhodně vyplní pár mezer v příběhu.

V umírajícím světě

Zvěsti nelhaly, příjezd na Gorgon znamená příjezd na skoro mrtvou planetu. Lidí zde najdete pramálo, planetu obývají hlavně bestie a nájezdníci. Rozhodně musím pochválit planetu co se týče level designu. Je radostí prozkoumávat všechny nové komplexy a ještě zábavnější zjišťovat pravdu. DLC je silně zaměřeno na čtení všech možných deníků a záznamů, z čehož postupně zjišťujete, co se tady stalo. Ale má to i zápor.



Příběh je příjemně tajemný a konspirační a souvisí s jistou drogou

Méně NPC znamená méně vedlejších úkolů. DLC přineslo nový svět, který je však o poznání menší než již známé světy. Přičemž většina vedlejších úkolů není až tak zajímavá a jde v nich o nacházení věcí. Nutí vás vlastně k průzkumu, což se kladně projeví na průzkumu komplexnosti a různorodosti Gorgonu, ale nemá to tu jiskru.

Hlavní linie je naštěstí zajímavější. Vaše bádání vás přivede i na jiná (občas známá) místa a zamotá vás do různorodých rozhovorů, kterým nechybí příjemný absurdní humor. Už dlouho mi chybělo, aby měl počítač „to potěšení“ mi oznámit, že se na nás snaží nalodit. Přičemž i úkoly v hlavní linii jsou docela zajímavé, ačkoli tam nenajdete nic vyloženě nového.

Nic nového, ale potěší

DLC působí ve výsledku tak , že není špatné, není skvělé, je tak nějak dobré. Ale to nechcete o hře říct. Vy si přejete, aby hra byla ta bomba. Možná mě tolik neoslovilo i kvůli tomu, že už jsem hru dávno dohrál a nutnost načítat starší uloženou pozici bralo jistý elán, ale nové prvky tu opravdu nejsou.



Nic vyloženě nového DLC nepřineslo, ale budete se u něj bavit

Ale jo, pokud se vám The Outer Worlds líbilo, Peril on Gorgon si rozhodně užijete. Jde do určité jistoty. Vytáhne pár pěkných vtipů, vhodí vás do konspirace a doufá, že si to užijete. Jen si člověk říká, že se vývojáři možná mohli ještě trošku víc snažit.

DLC tentokrát neprezentuje to nejlepší, nicméně zároveň ani to nejhorší, co The Outer Worlds nabízí. Je to jistá sázka na jistotu. Ano, bavil jsem se, ale že bych byl z toho na větvi, to se také nedá říct.