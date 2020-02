The Outer Worlds vyexpedovalo už dva miliony kopií

Take-Two si může mnout ruce nad novým sci-fi RPG od Obsidian Entertainment. Jeho prodeje jsou totiž velmi solidní a již se podařilo vyexpedovat dva miliony kopií. Hra kromě prodejních úspěchů slavila také vynikající výsledky v recenzích a dostala několik nominací v anketách o hru roku. Vydařená vesmírná výprava tak výrazně předčila očekávání vydavatele.

Původně The Outer Worlds vyšlo na PC, Xbox One a PS4 v říjnu loňského roku. Nyní se dočkáme také verze pro Nintendo Switch, která má dorazit 6. března. Podobně jako v případě nové generace konzolí by se ovšem i vydání hry pro přenosnou konzoli od Nintenda mohlo zdržet kvůli šířícímu se koronaviru, který už ochromil všemožné oblasti světové ekonomiky. Investorům totiž Take-Two sdělilo, že hra vyjde v příštím fiskálním roce a ten začíná až v dubnu.