Survival hororů je poslední dobou na každém rohu celá skvadra, The Persistence ale patří mezi ty povedenější. Na cestě je nyní vylepšená verze pro PC, PS5 a Xbox Series X/S, která má nyní i datum vydání. To zní 4. června.

The Persistence je sci-fi hororem s prvky rogue-like hratelnosti, která hráče uvrhne do nepříznivé situace rozpadající se vesmírné stanice, na které musíte přežít. Ta je mimo jiné plná monster a logických hádanek, které hráč musí rozluštit, aby se dostal do bezpečí.