The Pillar: takové české The Witness | Recenze

Co baví Příjemná atmosféra

Super zabiják času Co vadí Skoro žádná výzva

Dost krátké 6 /10 Hodnocení

Některé hry jsou o akci, některé hry o relaxaci. Jestli si vzpomínáte na The Witness z roku 2016, asi si vzpomenete hlavně na klidnou atmosféru a jednoduché logické hádanky. Vlastně to stačí a hru si člověk užije. Hra zaujala také české vývojáře ze studia Paper Bunker, kteří vydali The Pillar.

Je to hlavně o sloupech

The Pillar se hra nejmenuje náhodou. Má to něco do činění s příběhem, ačkoli nějak netuším jak. On obecně příběh tu silnější roli nemá a trochu se předpokládá, že si ho v hlavě domyslíte. Můžete se ho snažit dohledat, ale moc vám to asi nepomůže. Spíš jde o to, že po hře jsou všude umístěné sloupy a vy na nich luštíte logické hádanky.



Herní svět je příjemný a v kombinaci s hudbou baví

Hádanek je zde vlastně několik druhů. Drží se více méně pravidla, že by měly být jednoduché a až na některé vás moc nepotrápí. Logické hádanky na sloupech jsou vlastně jen obrazovky s barevnými body, které musíte spojit či jednou barvou správně zaplnit celou obrazovku, nebo si správně zapamatovat tahy a opakovat je.

Nenajdete zde logickou výzvu, až na pár výjimek. Vlastně bych řekl, že většina hádanek je až směšně jednoduchá

Pak tu můžete hledat čísla na správnou kombinaci k sejfu, mačkat čudlíky ve správném pořadí či luštit hádanky se světelnými sloupy. Nenajdete zde logickou výzvu, až na pár výjimek. Vlastně bych řekl, že většina hádanek je až směšně jednoduchá a hra funguje jako snadný zabiják času. Možná to ale má být její cíl a ne všechno musí být složité.



Hra je hodně o průzkumu, ať kvůli řešení hádanek nebo kvůli hledání dílů obrazu

Jen je škoda, že hra v některých bodech přešlapuje špatně. Chybí zde například sprint, který by zrychlil cestu po mapě. Některé hádanky jsou skutečně jen o uběhnutí vzdálenosti a takhle se to uměle prodlužuje. No a na delší relax je hra možná až moc krátká (zabere kolem tří hodin). Mnohé hádanky vás jen nutí herní svět prozkoumat trochu detailněji.

Pojďte odpočívat

Záchytným bodem je grafické zpracování a celková atmosféra. Hra je jednoduchá, dost jednoduchá… a i vzhledem připomíná The Witness. Neřekl bych však, že je to špatně. Naopak v kombinaci s příjemnou, ačkoli nijak zvlášť výraznou hudbou se mi průzkum herního světa líbil. A právě průzkum je obohacen také hledáním dílků obrazů, které jsou poházeny po každé mapě.



Hádanky jsou opravdu jednoduché a máte u nich relaxovat

A vlastně díky tomu se mi hra docela líbila, ale na větvi z toho nejsem. The Pillar je hra, kterou prostě hrajete a nemáte z toho něco víc. Má příjemné momenty, kdy si prohlížíte svět, ale i nutné a vyčerpávající momenty, kdy si říkáte, že byste přeci jen chtěli víc.

Hra vyšla i na mobilní telefony a Switch a možná je to na těchto platformách lepší. Já to hrál na PC a v hlavě mi svištělo, že existují i lepší oddychové hry, třeba právě The Witness. Přesto musím uznat, že má své kouzlo, díky kterému jsem hru dohrál.