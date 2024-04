The Rogue Prince of Persia vyjde v květnu. 2D plošinovka překvapí neobvyklým stylem grafiky

Spekulace se potvrdili i tentokrát. Studio Evil Empire opravdu ve spolupráci s Ubisoftem pracuje na rogue-lite skákačce z univerza Prince of Persia. První ukázka byla oficiálně představena na včerejší prezentaci III Initiative, kde na chvíli můžete zahlédnout i záběry z hraní. The Rogue ale určitě překvapí hlavně grafickým stylem, který se oproti ostatních princům odklání úplně jiným směrem.

Jak bylo avizováno, The Rogue Prince of Persia vyjde 14. května v předběžném přístupu na Steamu. Hlavním dějištěm je Ktésifón, hlavní město Persie, přesněji řečeno jeho fiktivní podoba. V těchto dobách se Peršané musejí vypořádat s invazí Hunů pod vedením jejich velitele Nogaie. Na rozdíl od The Lost Crown se tentokrát chopíme role samotného prince, kterému se do rukou dostala mytická bola. Právě díky tomuto artefaktu pro něj smrt neznamená úplný konec.

S opakovanými pokusy, kdy se pokouší Huny porazit, pořádně vytrénuje své schopnosti, mezi kterými nechybí akrobacie a bojové dovednosti všeho druhu. Do rukou se nám dostanou různé zbraně a princovy vlastnosti ovlivní také přívěšky.

Jelikož má studio Evil Empire na svědomí Dead Cells, tak máme slušnou představu o tom, jak bude nový princ vypadat. I tentokrát využijí procedurální generování úrovní. Takže i když během opakovaných průchodů budeme probíhat stejnými biomy, prostředí bude poskládané úplně jinak.

Důvod pro vydání v předběžném přístupu je naprostá klasika. Vývojáři chtějí úzce spolupracovat s komunitou, aby finální verze byla co možná nejlepší. Zatím ale nevíme, co všechno vlastně bude prvotní verze obsahovat a kdy se dočkáme konečné podoby. To bychom se každopádně měli dozvědět v nadcházejících měsících.