The Rogue Prince of Persia vyjde později. Vývojáři se nechtějí prát s úspěchem Hades II

Minulý týden nás nečekaným vydáním překvapil Hades II a velmi rychle se prodral mezi aktuálně nejprodávanější hry na Steamu. Hráči jsou nadšení, ovšem vývojářům ze studia Evil Empire nastaly nemalé problémy. Na 14. května totiž měli naplánované vydání předběžného přístupu The Rogue Prince of Persia. Sami uznávají, že i oni mají plné ruce práce s Hádem, a jelikož jejich hra spadá do podobného žánru, nechtějí soupeřit o pozornost s takovým gigantem. Datum vydání tedy posunuli na

27. května.

Moc se tomu nedivíme, už mnohokrát se stalo, že kvůli špatnému načasování se kvalitní novince nedostalo příliš pozornosti. Kromě toho jsme dostali také novou ukázku z hraní, kde můžete vidět silně stylizovaného prince pobíhat různobarevným prostředím, běhat po zdech a objeví se i pár nových druhů nepřátel. Dobrou zprávou také je, že podle karty hry na Steamu nebude ke hraní potřeba účet na Ubisoft Connect. Alespoň prozatím.

Současně s tím rovnou odhalili také cenu, za kterou se bude předběžný přístup prodávat. The Rogue Prince of Persia stojí 19,99€, tedy nějakých 500 Kč s tím, že v prvních dnech vydání bychom se měli dočkat menší slevičky. Pokud vás nový princ zaujal a chcete ušetřit, určitě je na místě zakoupit ho už v této fázi. Je totiž možné, že s přidáváním dalšího obsahu a posléze s vydáním finální verze půjde cenovka nahoru.