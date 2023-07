The Settlers: New Allies nečekaně vyšli na konzole. I tyto verze zahrnují český překlad

Nelehký vývoj nových Settlerů vyústil vcelku příjemnou real-time strategií, která na úvod letošního roku vyšla na PC. Ubisoft ale New Allies plánoval i na konzole, o této verzích po jejich odkladu nepadlo ani slovo. Dnes už spekulovat netřeba, protože do světa se bez většího oznámení dostaly verze pro PlayStation, Xbox i Nintendo Switch.

New Allies jsou jednou z mála nových her Ubisoftu, ve kterých najdete český překlad. Ten nechybí ani v jeho konzolových verzích. Nedávno to vypadalo, že by tohle francouzské vydavatelství mohlo zase do překladu trochu více zainvestovat. Bohužel ale čeština u Avatara nakonec byla jen chyba.

Aktuálně poslední díl série The Settlers se nesnaží o žádnou revoluci. S velmi jednoduchou grafickou stylizací pracuje se základními mechanikami žánru real-time strategií. Je znát, že tvůrci se snažili cílit na hraní v multiplayeru, ale variabilita hry není tak velká a chybí jí i určitá komplexnost, aby zaujala hardcore fanoušky. Pro začátečníky v žánru je to ale vhodný kandidát.