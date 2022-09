The Sims 4 budou od poloviny října zdarma. EA hodlá pokračovat v tvorbě DLC a tematických balíčků

Čtvrté Sims i po letech stále dostávají nejrůznější doplňky a nyní EA oznámilo velkou změnu. Od 18. října bude základní The Sims 4 zdarma na PC, PS4, PS5, Xboxu One i Xboxu Series S|X. S předplatným EA Play navíc budou mít hráči přístup i k balíčku Get To Work. EA Play Pro pak navíc přidá ještě Toddler Stuff Pack.

EA slibuje, že i nadále bude vyvíjet nový obsah. Více podrobností o celém přechodu na free-to-play model se dozvíme 18. října, kdy proběhne speciální stream Behind The Sims Summit, který můžete sledovat na oficiálním YouTube nebo Twitch kanále.

Pokud jste si základní The Sims 4 pořídili, tak si pro vás EA připravilo malý dáreček. Ode dneška do 17. října si můžete zdarma aktivovat Desert Luxe Kit, který přidává luxusní nábytek. Aktivujete si ho jednoduše v hlavním menu hry.

Zdroj: EA