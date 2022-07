The Sims 4 po téměř roce odhaluje další rozšíření. Podíváme se do školních let

Dalším DLC v dlouhé řadě přídavků je High School Years.

Každý nový obsah do simulátoru života The Sims 4 je fanoušky vítán a ten nejnovější, který k nám dorazil po téměř roce, není výjimkou. V High School Years se vydáme zpět do školy a umožníme simíkům se pořádně vzdělat. Jde o kompletní zážitek, takže simíci budou chodit do školy, navštěvovat lekce, zvát své lásky na ples a užívat si bezstarostný život.

DLC dorazí na PC už 28. července letošního roku a samozřejmě s sebou přinese nejen možnost jít do školy a prožít vše, co k tomu patří, ale také do vašeho příbytku přibude pár nových maličkostí, včetně oblečení, příslušenství a možností stavění.