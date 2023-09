The Sims 5 budou v základu zdarma. I po vydání nového dílu bude stále přibývat obsah do čtyřky

EA si vedle svých klasických sportovek připravuje také pokračování simulátoru života The Sims. Ten vzniká pod označením Project Rene a opět dostal prostor v novinkovém videu Behind The Sims. Hlavní informací týkající se nového dílu je, že v den vydání budou The Sims 5 ke stažení zdarma. Žádné předplatné ani pay-to-play se nekoná.

Obsah hned od prvního dne nebude ani zdaleka kompletní. Vývojáři plánují přidávat tematické balíčky, jako tomu je třeba u aktuální čtyřky. U těch už většinou bude jisté, že si za ně budou muset hráči zaplatit. EA chce ale taktiku přidávání obsahu trochu upravit oproti čtvrtému dílu. Hráči pětky by měli čas od času dostávat některé zásadní novinky a změny herních systémů zdarma.

Důležité také je, že The Sims 5 nenahradí čtyřku. Budou existovat vedle sebe a do obou her bude i nadále proudit nový obsah. Aktuální novinkou pro The Sims 4 je konkrétně Home Chef Hustle Stuff Pack, který rozšíří vaše možnosti při vaření a vychází 28. září. O plánech ohledně vydání nového dílu nepadlo ani slovo. Zatím se musíme spokojit s tím, že vyjde zdarma, až na to budou v EA připraveni.

Zdroj: EA