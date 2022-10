The Sims 5 je v rané fázi vývoje. V novém simulátoru života si budeme moci více upravit bydlení

Během včerejší prezentace The Behind the Sims Summit jsme se mimo jiné dočkali odhalení pokračování úspěšné série studia Maxis. Pod označením Project Rene vzniká nová generace simíků. Vývoj je teprve v rané fázi, takže nejspíš ještě není co ukazovat. Viděli jsme alespoň nový systém úpravy nábytku, se kterým si můžeme měnit vzory, barvy i tvary. Také máme potvrzené, že budeme moci hrát sólo nebo s ostatními hráči skrz platformy. Stejně tak se mezi platformami bude ukládat i postup.

Sims 5 není to jediné, o čem na této prezentaci byla řeč. The Sims 4 si od včerejšího večera můžete zahrát zdarma na všech platformách. To platí tedy jen pro základní hru, DLC stále zůstávají placená. Když už je řeč o DLC, fanoušci se mohou těšit hned na dvojici rozšiřujících balíčků. Zatím není jasné, jaké budou jejich témata, ale alespoň jeden by se měl týkat dětí.

Na PC se také změní modifikace. Jejich domovem bude program Overwolf. S ním si můžete do hry přidat nejrůznější kosmetické úpravy, nový nábytek a spoustu dalších věcí. Vylepšení se pak dočká mobilní The Sims Freeplay, kde bude vylepšený vzhled postav ve všech fázích života. Nakonec se nezapomnělo ani na hráče The Sims Mobile, kam během vánoční sezóny dorazí update, díky kterému si ke svým baráčkům můžete přistavět balkón.

