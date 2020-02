The Sims slaví 20. výročí, na Originu je seženete se slevou

Studio Maxis, které začínalo s budovatelskými strategiemi SimCity, roku 2000 vytvořilo pod záštitou EA první Sims. Mnohem větší úspěch zaznamenali ale až roku 2004, kdy vyšlo pokračování. Bylo ve všech směrech propracovanější. V tu dobu už se rozjela nechvalně proslulá rozšíření, která sice přinášela do hry nový obsah, ale pokud jste chtěli mít hru kompletní, celková cena se pohybovala ve stovkách dolarů.

Ve stejném duchu pokračovali i třetí Sims z roku 2009. Tento díl je mnohdy považovaný za ten nejlepší z celé série. I když se může zdát, že zatím poslední díl The Sims 4, který vyšel v roce 2014 nebyl takový úspěch, tak se mu také daří velmi dobře. Stále vycházejí nová rozšíření a je to jen pár dní zpátky, co EA oznámilo, že The Sims 4 má celosvětově přes 20 milionů hráčů.

K výročí si EA přichystalo slevovou akci na Originu, která se ale týká pouze čtvrtého dílu. Kromě základní hry jsou do ní zahrnuty i desítky rozšíření a slevy dosahují až 75 %. Na PlayStationu 4 pak pro předplatitele PS+ budou The Sims 4 dostupné od dnešního večera zdarma po celý měsíc.