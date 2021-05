The Walking Dead: Survivors - lineární budovatelský zážitek | Recenze

Co baví Známé univerzum

Relativně uspokojivá expanze

Začlenění multiplayeru

Nenáročná hratelnost

Benevolentní monetizační politika Co vadí Nevyužitý potenciál značky

Příliš lineární a po čase stereotypní

Multiplayer je příliš anonymní 7 /10 Hodnocení

O tom, že zombie tématika v zábavním průmyslu ještě neumřela se nás snaží v novém mobilním titulu přesvědčit vývojářský tým Galaxy Play Technology. Vybrali si pro to skutečně těžký kalibr, a sice značku The Walking Dead, která vždy přitahovala více než ty konkurenční. Zda má toto spojení stále své kouzlo a jak se vlastně hraje se dočtete v následujících odstavcích.

Tábor za pár minut

Pokud jste o výše uvedeném vývojářském týmu doposud neslyšeli, nemusíte se rozhodně cítit provinile. Jedná se totiž teprve o druhý mobilní kousek, kterým se tito Asiaté mohou do dnešních dnů pyšnit. Ani to ovšem nemusí být žádná výraznější překážka.



Těšit se můžete na známé postavy

Walking Dead: Survivors představuje survival strategii z ptačí perspektivy, která v sobě kombinuje prvky budovatelství s prvky tower defense. Přestože se toto zaškatulkování nemusí jevit úplně zajímavě, titul nabízí spousty dalších mechanik, které se celkovou hratelnost snaží oživit. Netvrdíme, že všechny fungují, jak bychom si představovali, přesto jde však o poměrně komplexní záležitost.



Výraznější rozšíření příběhu nečekejte, tohle je klikačka

Jestliže patříte mezi fanoušky The Walking Dead, ještě předčasně nejásejte. Důvod k tomu totiž rozhodně není. Vývojáři se sice snažili hru co nejvíce propojit s tématikou a atmosférou tohoto ikonického seriálu, výsledek ale rozhodně není oslnivý a v tomto ohledu působí poměrně nuceně. Potkáte sice mnoho známých postav jako např. Ricka, Glenna a Dwighta, ale to bude asi tak všechno. Nepočítejte tak s nějakým hlubším rozšířením příběhu či komplikovanější zápletkou.

Nevyužitý potenciál

The Walking Dead: Survivors je survival strategie odehrávající se v univerzu původního seriálu, toť vše. Na starosti budete mít budování kempu pro přeživší a jeho postupné rozšiřování. Jedná se o takovou tu klasickou mobilní hru, která hráčům háže jeden úkol za druhým. Klíčovým aspektem je tedy sběr surovin (potraviny a dřevo), upgradování jednotlivých staveb, rekrutování bojovníků a dalších postav, objevování nových oblastí, a tak neustále dokola.



Základem hratelnosti je správa vlastního kempu

Z malého a zanedbaného tábora postupným vylepšováním vybudujete ohromnou základnu, která bude sloužit přeživším jako nový domov. Do jisté míry jsou ovšem herní mechaniky Survivors tak trochu ubíjející a stereotypní. Budování tábora je sice strategickou záležitostí, ale dopředu striktně nalinkovanou. Samotná hra vám totiž sama říká, co postavit, co vylepšit, koho rekrutovat či kam se vydat.

Z jedné strany se budete v celkové správě kempu mnohem lépe orientovat, na druhou stranu si budete připadat jako chudý poddaný, nikoli jako velitel. Rychle tak přijdete na to, že se neustále točíte v kolotoči úkolů a příkazů a váš strategický a manažerský potenciál jde pomalu k čertu.



Využívat můžete i pomoci ostatních hráčů

I tak je ovšem postupné budování a rozšiřování tábora uspokojivou záležitostí, alespoň tedy z hlediska expanzivního. Mimo samotnou správu kempu pochopitelně občas dojde na nějaké ty střety s nemrtvými. V takový moment bude rozhodující level vašich jednotek, ale popravdě řečeno, nedostal jsem se do situace, kdy by mi smradláci nějak výrazněji zatopili.

Plochý multiplayer do počtu

Vývojáři se do titulu snažili nenápadně propracovat i nějakou tu základní formu multiplayeru, která je bohužel tak trochu zbytečná. Na mapě světa můžete pozorovat desítky dalších kempů ostatních hráčů, se kterými můžete v různých formách interagovat. Základní a elementární funkcí multiplayeru je zejména vzájemná výpomoc během budování či jednotlivých nájezdů na nemrtvé, respektive jiné tábory. Přidat se také můžete k jednotlivým klanům a těžit tak výhody z toho plynoucí. Netvrdíme, že tato mechanika nefunguje, je ale až příliš anonymní a obešli bychom se i bez ní.

Příliš kladných bodů si The Walking Dead: Survivors nezíská ani po stránce grafického zpracování

Příliš kladných bodů si The Walking Dead: Survivors nezíská ani po stránce grafického zpracování. Jde o sotva průměrnou hru, která se do jisté míry schovává za výrazně stylizovanou estetikou. Ani zvukový doprovod bohužel nikterak neoslní a omezuje se na nutný základ. Na druhou stranu ocenit musíme menší nároky na herní zařízení. V redakci jsme hru recenzovali na telefonu Samsung A52 5G, pro který titul nepředstavoval žádnou výzvu. Výkonnější Galaxy S20 se nezapotil vůbec a malý iPhone 12 Mini díky pokročilému hardwaru většího kolegy se ani nezahřál. Také ovládání na menším displeji vůbec nepřestavovalo problém díky intuitivnímu rozhraní.



Obtížnost není velká, titul je určen pro občasné hraní

Samotná hratelnost je koncipována na výšku zařízení, což může být pro někoho možná trochu nepříjemné. K celkovému ovládání nemáme žádné připomínky. Vše se v podstatě odehrává před vámi a v reálném čase. Kam kliknete, to uděláte. Podobně intuitivní a přehledné je i uživatelské rozhraní, které zprvu sice působí tak trochu robustně, opak je ovšem pravdou. Po vyzkoušení veškerých možností rychle pochopíte, co k čemu slouží.

Zmínit rozhodně musíme i ekonomický model hry. Jedná se o free-to-play titul, což s sebou samozřejmě přináší dodatečnou monetizaci. K našemu překvapení však nejde o nikterak agresivní záležitost. Veškeré dostupné suroviny, které si lze nakupovat (diamanty, dřevo, potraviny) si lze získat celkem pohodlně postupným hraním. Pravdou je, že hra občas vyzkouší vaší pozornost nějakým tím podrazem, nejde ale o žádnou tragédii. Vzhledem k absenci reklam třetích stran jde v tomto ohledu o poměrně uživatelsky přívětivou hru.

Verdikt The Walking Dead: Survivors rozhodně není tím nejlepším z daného univerza a už vůbec ne v rámci zombie her. Očekávané atmosféry si příliš neužijete a své strategické dovednosti rozhodně nerozšíříte. Titul je v mnoha ohledech až moc stereotypní a lineární, na poměry survival strategie až nepochopitelně. Na druhou stranu jde o nenáročnou a místy i uspokojivou herní zábavu pro okamžité zkrácení dlouhé chvíle. Titul je tak vhodnější pro dlouhodobé hraní po menších dávkách, než na několik dlouhých nočních seancí.

Hra byla recenzována na telefonech Samsung Galaxy A52, Samsung Galaxy S20 a iPhone 12 Mini. Za zapůjčení zařízení děkujeme obchodu Smarty.