Those Who Remain vyjde v květnu na PC a konzole, na Switch později v létě

Vydavatel Wired Productions a studio Camel 101 nám odhalili datum vydání svého thrilleru Those Who Remain. Poznamenejte si v kalendářích 15. května, hra vyjde pro PlayStation 4 , Xbox One a PC (na Steamu). Vydání verze pro Nintendo Switch se dočkáme později v létě. Titul bude k dispozici ve standardní a Deluxe verzi, která má ještě navíc zahrnovat digitální komiks s názvem "Those Who Remain: Lights Out".

Příběh se bude odehrávat v ospalém městečku Dormont, kde se děje cosi nekalého. Titul má sázet především na hutnou hororovou atmosféru a zážitky z pohledu první osoby. Budete se bát a budete mít nervy napjaté do poslední chvilky. Hlavní postava Edward měl rodinu, práci a vcelku obyčejný život v městě Dormont. V něm však beze známky mizí lidé a on se tak musí postavit záhadě i vlastnímu psychickému stavu, aby přežil a zjistil, co se děje.

Cena základní edice bude necelých 20 euro. Exkluzivní edice Deluxe je k dispozici pro PS4 a PC a je možné si ji předobjednat na oficiálních stránkách.