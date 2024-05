THQ Nordic představí své novinky v srpnu. Uvidíme předělaný Gothic a druhý Titan Quest

Vydavatelství THQ Nordic se nezúčastní červnové vřavy, kdy své novinky plánuje představit většina velkých herních společností. Místo toho si vlastní Digital Showcase připravilo na 2. srpna. Živě ji budeme moci sledovat od 19:00 našeho času. Máme očekávat nová oznámení, ale také dojde na odhalení více informací o již představených titulech. V tomto ohledu přímo padla jména remaku prvního dílu série Gothic a pokračování výborného akčního RPG Titan Quest.

Určitě to ale nebude to jediné, co během večera uvidíme. Ještě letos má z jejich stáje vyjít Epic Mickey: Rebrushed, vylepšená verze 3D plošinovky, která původně vyšla v roce 2010 pouze na Nintendo Wii. Celkem dlouho jsme neslyšeli o šílených závodech Wreckreation, kde si hráči kromě soutěžení budou moci také stavět své vysněné tratě. Pod toto vydavatelství spadá také český tým Ashborne Games, od kterého jsme loni dostali Last Train Home. Na další hru je ještě brzy, ale možná že dojde ještě na jedno rozšíření. To se dozvíme až za 2 měsíce.