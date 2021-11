Thriller Twelve Minutes brzy dorazí i na PlayStation a Nintendo Switch

Jste zachyceni v časové smyčce ve svém bytě. Nemůžete pryč a z nějakého důvodu k vám vtrhne zločinec. Musíte se s ním vypořádat, ale jednoduché to rozhodně nebude. Čeká vás spousta nepovedených pokusů. Stále ale sbíráte informace, díky kterým se dostanete k novým možnostem a snad se vám podaří ze smyčky uniknout. Od 7. prosince se do hraní budete moci pustit i na PlayStationu 4, PlayStationu 5 a Nintendu Switch.

O dabing postav se postarali známí herci jako James McAvoy, Daisy Ridley a Willem Dafoe. I přes hvězdné obsazení ale Twelve Minutes snášelo docela velkou kritiku kvůli nepohodlnému ovládání a nepříliš povedeném závěru hry. I přes to se ale dostalo do výběru letošních cen The Game Awards v kategorii nejlepší indie hry roku. Pokud byste si i vy chtěli zahlasovat, můžete tak učinit na oficiálních stránkách události.

Zdroj: PlayStationLifestyle