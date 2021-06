Tiny Tina’s Wonderlands je nový looter shooter s příchutí fantasy

O tom, že tvůrci komiksové série Borderlands chystají spin-off se šuškalo už poslední měsíc. Nyní to konečně máme oficiálně potvrzené, jelikož se odhalil spin-off Tiny Tina's Wonderlands. Jde o šílený looter shooter s příchutí RPG a fantasy, který v roce 2022 dorazí na PC, PS4, PS5, Xbox One a Xbox Series X/S.

Ve hře si vytvoříte a upravíte svého vlastního hrdinu a vydáte se do dungeonů plných akce a magie, za poklady, slávou a samozřejmě snahou zastavit zdejšího padoucha, Dragon Lorda. Příběh a veškerá pravidla této zběsilé akce navíc mění samotná Tiny Tina, kterou můžete znát ze série Borderlands. Celý svět se tedy procedurálně mění za běhu a hráči se musí přizpůsobovat.

"Wonderlands je vyvrcholením více než deseti let vývoje Gearbox Software směrem k RPG střílečce zasazené do fantasy světa," uvedl zakladatel Gearbox Entertainment a výkonný producent Tiny Tina’s Wonderlands, Randy Pitchford. "Pro mě je přenesení zbraní z Borderlands do boje s draky, kostlivci, skřety a dalšími stvůrami v originálním fantasy světě Tiny Tina’s Wonderlands, jako plně vybavené AAA videohře, splněný sen".

Hru bude možné hrát kooperačně až ve čtyřech hráčích a znovuhratelnost bude opravdu velká.