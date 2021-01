Tipy na 20 nejočekávanějších her roku 2021, které mají datum vydání

Minulý rok byl zejména kvůli nepříznivé situaci ve světě plný odkladů. Ten letošní po tom všem tedy vypadá pořádně nabitý, a to jsme teprve na jeho začátku. Místo naší klasické agendy na Doupěti v lednu uvidíte sérii článků, která se zaměřuje na to, co nás v roce 2021 na herním trhu čeká. Pro začátek jsme se zaměřili na hry, které už mají dané datum vydání.

Aby to nebylo jen více téhož, tak vývojáři slibují nové možnosti jak v alchymii, tak během soubojů. Od klasických JRPG her se ale bude trochu lišit. Oproti předchozím dílům by měl být boj rychlejší a dynamičtější.

Série JRPG Atelier není v našich končinách moc populární. Mimo jiné je to i kvůli tomu, že ve svých začátcích vycházela pouze na japonském trhu. S posledními přírůstky se jí ale na západě začalo dařit. Zejména pak dílu Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout z minulého roku. Ten se jako jeden z mála z celé série dočká přímého pokračování.

Celkově se můžete těšit na kampaň zahrnující 31 misí. Mimo to samozřejmě nechybí multiplayer ani skirmish mód. Vývojáři slibují i další vedlejší módy, ve kterých se budete moci pořádně vyřádit, ale co konkrétního od nich máme čekat zatím nevíme.

Možná si někteří z vás říkají, co stojí za tím, že The Medium nevyjde na starší generaci konzolí. Odpověď je naprosto jednoduchá. Vývojářům na Xboxu One zkrátka chybí výkon. Nejen, že má The Medium parádní grafiku, ale také renderuje oba světy zároveň, aby byly přechody mezi nimi co možná nejplynulejší.

U hororovek je atmosféra velmi důležitá a z ukázek to vypadá, že tu bude mít The Medium opravdu hustou. Autorům v tomto ohledu pomohla inspirace tvorbou Zdzisława Beksińskiho, což byl polský malíř a výtvarník. Jeho styl dystopického surrealismu se pro svět, který vidí pouze médium, výborně hodí.

Médium je člověk, který má schopnost komunikovat se světem nadpřirozena. Takovou vlastnost má i zdejší hlavní hrdinka, která může mezi skutečným i spirituálním světem volně procházet. Není to ale jen tak. Na své cestě bude řešit spoustu hádanek, odhalovat tajemství a během toho se musí vyhýbat monstru jménem The Maw, které se zrodilo kvůli tragédii nevídaných rozměrů.

Bloober Team už má za sebou celou řadu hororovek. Poslední z nich se sice nepovedly zrovna tak, jak bychom si přáli, ale na tituly jako je Observer nebo první Layers of Fear se ještě dlouho nezapomene. Nyní přicházejí s dalším velmi dobře vypadajícím kouskem. V The Medium budeme procházet mezi světy.

Jelikož hrajeme za vlkodlaka, tak v boji budeme moci využívat jak jeho lidskou, tak vlčí formu. Z ukázek to vypadá, že to bude klasická mlátička s RPG prvky. Co by ale Werewolfovi mohlo podrazit nohy nejsou souboje, ale zastaralá grafika. Pokud ji tvůrci od prvních ukázek nevylepšili, tak novým velkým hrám nemají šanci konkurovat.

Když nepočítáme textovku Heart of the Forest, která vyšla na konci minulého roku, tak to bude videoherní premiéra Werewolfa. Earthblood je singleplayerovým RPG z pohledu třetí osoby, ve kterém si zahrajeme za vlkodlaka ekoteroristu Cahala. Brojí proti společnostem, které ničí přírodu, ve které vlkodlačí druh garou přežívá.

Přijde nám, že herní adaptace světů od vydavatelství White Wolf jsou prokleté. Nové Vampire The Masquerade schytává jeden odklad za druhým a předchozí velké projekty byly rovnou zrušeny. Momentálně přežívají jen skrz vizuální novely studia Draw Distance. Ostatní značky navíc mají v rukou ne zrovna věhlasná studia, a to je případ právě i Werewolfa. Konkrétně ho mají na svědomí vývojáři studia Cyanide.

Mono se ale během své cesty se Six setká, takže nemusíte mít strach, že by úplně zmizela ze scény. Jeho cílem je prozkoumat tajemství oné věže a zjisti, co stojí za vysíláním a proč se kolem nich dějí takové hrůzy. Cesta to samozřejmě nebude jednoduchá. Musí se dostat přes nové hádanky a také obelhat odporné obyvatele zdejšího světa.

Pokračování hororové plošinovky Little Nightmares je blíž, než jsme původně čekali. Opět se vypravíme do nebezpečného světa, který byl nenávratně změněn kvůli vysílání ze vzdálené věže. Tentokrát ale v hlavní roli nebude Six ve žluté pláštěnce. Místo ní se ujmeme chlapce Mona.

Je to také poprvé, co se v Mariovi objevil Super Bell. Tento power-up mu dává kočičí obleček, takže může bez problému šplhat po stěnách nebo drápat nepřátele. Samozřejmě ale narazíte i na celou řadu dalších power-upů.

Tento díl série Super Mario byl prvním 3D dílem, ve kterém jste se do hraní pustit v kooperaci. Spolu s dalšími oznámeními byl jeho port představen během oslav 35. výročí značky Super Mario Bros. a kromě základní hry Nintendo port obohatí i o nový přídavek Bowser’s Fury. Co v něm najdete je ale zatím neodhaleno.

V Japonsku tento titul vyšel už minulý rok v únoru, takže víme, co od něj můžeme čekat. Podle hodnocení tamních recenzentů to sice není klasická Persona, ale stále je to velmi kvalitní záležitost. Například v magazínu Famitsu si Strikers vysloužili 36/40.

Příběh Strikers se odehrává 6 měsíců po událostech původní Persony 5. Joker se spolu s Morganou vrací do Tokia, aby dali zase dohromady jejich skupinu jménem Phantom Thieves of Hearts. Místo odpočinku, za kterým přišli, se jim ale do cesty bude zaplétat jeden záhadný příběh zdejších obyvatel za druhým. Netrvá tedy dlouho a pouští se rovnou do akce.

Persona 5 už má spoustu verzí, ale Strikers se od jejích tradičních dílů dost liší. Je totiž spojením klasických prvků Persony spolu se sérií Dynasty Warriors. Kromě Atlusu na ní totiž pracuje i studio Omega Force, které do ní přidává trochu akce. Na rozdíl od většiny ostatních warriors crossoverů to ale není jen naroubování postav do velkých bitev.

Je důležité, aby v takové hře byl dostatek obsahu. Kromě velkých závodů až pro 50 hráčů se můžete těšit i na menší sólové výzvy, trikové soutěže nebo týmové zápasy. Pokud na to vaše schopnosti stačí, můžete se pustit do boje o pohár nebo se snažit vyšplhat co nejvýše v žebříčku ranků. Riders Republic se pak zařadí mezi hry, které má v plánu Ubisoft podporovat dál i v následujících letech. Ke zpřístupnění dodatečného obsahu už ale budete potřebovat roční pass, který je součástí dražších edicí hry.

Sands of Time jsou přeci jen kultovní záležitostí, která je prvním dílem slavné princovy trilogie. Hádanky budete řešit nejen poskakováním po všem možném, ale také díky hrátkám s časem. Kromě toho bude součástí hry i původní Prince of Persia z roku 1989.

Nedělá to hře moc dobrou vizitku. Možná je to zapříčiněno jednodušší stylizací. Snad nikdo nečekal, že by Prince of Persia měl najednou mít realistickou grafiku, když všechny předchozí díly byly stylizované. Jen se nám k nové verzi volba Ubisoftu zrovna nehodí. Nebudeme ale křivdit před tím, než se sami pustíme do hraní.

Remake Prince of Persia: The Sands of Time oficiálně odhalen

Věříme tomu, že po stránce hratelnosti půjde stále o tu skvělou akční skákačku, kterou byly Sands of Time už v původní verzi z roku 2003. Když už ale Ubisoft místo remasteru zvolil remake, tedy kompletní předělávku, tak bychom očekávali, že po grafické stránce se bude chtít patřičně vytáhnout. Na pohled totiž remake vypadá jako něco, co by rozběhly konzole pár generací nazpět.

Ubisoft většinu svých novinek ještě před koncem loňského roku odložil, ale v případě remaku Prince z Persie nebudeme muset čekat příliš dlouho. Tento remake přišel docela nečekaně, kdy stihl uniknout na veřejnost pár dní před oficiálním odhalením. Doufáme, že se Prince of Persia vrátí v plné parádě, ale z prvních trailerů to tak bohužel nevypadá.

I když to dle žánrového zasazení může působit jako menší záležitost, po grafické stránce je na tom Returnal velmi dobře. Jelikož je to exkluzivita pro PlayStation 5, tak může využít veškerý výkon nové konzole. Kromě toho podporuje i 3D audio a samozřejmě nechybí ani využití unikátních vlastností ovladače DualSense.

V Returnalu se do toho všeho kombinuje ještě jeden žánr, a tím je rogue-like. Pokaždé, co zemřete, se zase musíte vrátit na začátek a zkusit to znovu. Každý pokus má ale svůj význam, protože si Selene může v průběhu hry vylepšovat svoje schopnosti.

Důležité v případě Balan Wonderworldu bude, aby byl dobře nadesignovaný a všechny obleky měly svoje využití. Přece jen by to nebylo ono, kdyby se vše dalo vyřešit s jedním oblekem.

Klasických 3D skákaček na přelomu tisíciletí vznikla spousta. Hlavně na konzolích byly velmi populární. Postupně se tento žánr stahoval do ústraní, ale občas se do něj kromě indie vývojářů pustí i velká studia. Balan Wonderworld se snaží stavět na odkazu klasik a osvěžuje hratelnost několika novými prvky.

It Takes Two

Datum vydání: 26. března

Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch

Z programu EA Originals vzešlo několik výborných titulů a mezi ně se jistě řadí i ty od studia Hazelight. Jejich kooperační A Way Out, kdy sledujete příběh dvou mužů utíkajících z vězení, si jistě pamatujete. S jejich novinkou slibují další nezapomenutelný zážitek pro dva hráče. Tentokrát si ale zahrajeme za pár, jehož vztah na tom není zrovna dobře.

Cody a May bývali lidé. Teď se z nich ale staly hračky kvůli tajemnému kouzlu. Aby se vrátili zase do původního stavu, musejí překonávat překážky, zapeklité hádanky, a hlavně řešit vlastní problémy. Jako v každé správné kooperaci má každý z nich unikátní schopnosti, takže bez spolupráce se moc daleko nedostanou.

Po grafické stránce vypadá It Takes Two velmi dobře. Atmosféra pohádkového světa z něj jen dýchá, a to podtrhuje také vypravěč Dr. Hakim, který má podobu knihy příběhů. Právě on našemu páru pomáhá zocelit jejich vztah, ale nakonec je to stejně jen o Codym a May.

Stejně jako A Way Out bude i v It Takes Two fungovat friends pass. To znamená, že vám stačí vlastnit jednu kopii hry a můžete k sobě pozvat kamaráda bez toho, aby hru sám vlastnil. Stačí tedy jen najít vhodného kandidáta, který si s vámi tento příběh projde.