Tipy na 22 očekávaných herních pecek, které by měly vyjít ještě letos

King’s Bounty 2 Datum vydání: 21. srpna 2021 V jednu dobu vycházely hry ze série King’s Bounty jako na běžícím páse. Byly to více méně jen další příběhy s novými postavami, ale nijak výrazně se s nimi tyto tahovky neposouvaly. S regulérním druhým dílem na to chce jít studio 1C Entertainment trochu jinak a chystají pořádné změny. Už na první pohled je viditelná změna grafiky. Zatímco původní díly jsou hodně stylizované, King’s Bounty 2 bude vypadat více realisticky. Samozřejmě se ale nezapomíná ani na fantasy stránku hry. Celý příběh se odehrává v říši Antara, ve které se šíří nákaza ničící půdu a všechny živočichy, které v ní přežívají. Obyvatelé postižených oblastí musí utéct do království Nostria, což už také není ideální místo pro přežití kvůli nedostatku jídla. Kultovní King's Bounty oznamuje druhý díl, dorazí na PC i konzole

Všichni, kdo přišli do styku s nákazou, se navíc proměnili v nebezpečné stvůry, takže v okolí ani není bezpečno. S touhle situací se budete muset vypořádat v roli jednoho ze tří hlavních hrdinů. Příběh každého z nich se bude lišit a následně ho budete moci ovlivnit i vlastními rozhodnutími. Hlavní náplní King’s Bounty stále budou taktické souboje. Do své armády si budete moci koupit jednotky všeho druhu a je na vašich strategických schopnostech, abyste si i s omezenými zdroji dokázali poradit nepřátelskou přesilou. V tomto díle budou boje ovlivňovat nové prvky jako je terén, ve kterém se bitva odehrává, nebo dohled jednotek.

Kena: Bridge of Spirits Datum vydání: 24. srpna 2021 Tento titul byl představen mezi prvními, když došlo na novou generaci konzolí. Kena je dobrodružná adventura, ve které narazíme na celou řadu roztodivných bytostí. Ne všechny se ale s hlavní hrdinkou Kenou budou chtít přátelit, takže kromě objevování světa dojde i na lité souboje s nebezpečnými dušemi. Kena je mladá průvodkyně duší, která se vydala na cestu do opuštěné vesnice, kde se má v horách skrývat svatyně. Na cestě ale nebude sama. Kromě výše zmíněných nepřátelských duší narazíte i na milé dušičky zvané Rot, které Keně budou pomáhat. Čím víc dušiček budete mít, tím širší budou vaše možnosti. Jak schopnosti Keny, tak Rotů budete ještě v průběhu hry moci vylepšovat. Kromě magických schopností jí v boji poslouží hlavně její věrný luk. Zprvu to vypadalo, že Kena: Bridge of Spirits bude exkluzivní záležitostí pro PlayStation. Nakonec se ale dostane i na PC. O vydání na Xbox zatím nebyla řeč, takže se nejspíš jedná o konzolovou exkluzivitu, která není časově omezená.

12 Minutes Datum vydání: 19. srpna 2021 Tento titul studia Annapurna Interactive je ve vývoji už pěkných pár let, ale do povědomí hráčů se dostal hlavně skrz konferenci Xboxu na E3 2019. Myšlenka je naprosto jednoduchá, a i přes to vypadají 12 Minutes velmi zajímavě. Jste v roli muže, který je chycen v časové smyčce. Má 12 minut na to, aby celou situaci zahrnující jeho ženu a občas i další postavy zvládl co možná nejlépe. Jde to ale docela těžko vzhledem k tomu, že vlastně ani on sám neví, co je cílem. V prvních pokusech tak budete hlavně sbírat informace o tom, co se může stát a jak vaše akce ovlivní scénu. Celé to pak dokreslují hlasy hvězdných herců. Autorům se pro jejich hru podařilo získat Jamese McAvoye, Daisy Ridley a Willema Defoe. Indie hra Twelve Minutes má nabitou hereckou sestavu

Po dvanácti minutách zase smyčka začíná nanovo. I když se to může zdát jako chvíle, tak byste u hraní měli strávit něco mezi šesti až osmi hodinami, jak uvádějí autoři. Se vším si musíte poradit sami, protože muž v hlavní roli je jediný, kdo si uvědomuje, že je chycen ve smyčce. Do 12 Minutes jsme se měli původně pustit už na konci minulého roku, ale kvůli pandemii koronaviru ji byli autoři nuceni odložit. Pokud hrajete na konzolích, tak jistě stojí také za zmínku, že 12 Minutes vyjde pouze na Xbox One a Xbox Series S|X. A PC samozřejmě také nechybí.

Ghostwire: Tokyo Odhadované datum vydání: říjen 2021 I když se toho Bethesdě v posledních letech mnoho nepovedlo, tak má pod sebou vícero týmů, ve kterých vznikají velmi zajímavé projekty. Jedním z nich je studio Tango Gameworks, od kterého můžete znát hororovou sérii Evil Within. V jejich novince se budeme snažit zachránit Tokio od nadpřirozených sil. Hrát budeme z pohledu první osoby. Zatím jsme toho přímo ze hry mnoho neviděli, ale máme potvrzeno, že sama hlavní postava bude disponovat různými druhy nadpřirozených schopností, díky kterým se s duchy Tokia bude moci vypořádávat. Tito duchové jsou v Ghostwire nazývaní jako Návštěvníci. GhostWire: Tokyo ukázalo akční trailer se záběry ze hry

S vývojem hry trochu zamával odchod kreativní ředitelky Ikumi Nakamury, kterou si jistě řada z vás pamatuje z konference Bethesdy na E3 2019. Stále ale prý vše probíhá podle plánu a zakladatel a CEO studia Šindži Mikami, který stál u zrodu série Resident Evil, to spolu se svým týmem zvládá. Nyní už sice Bethesda patří pod Microsoft, ale Ghostwire: Tokyo je ve vývoji už dlouho a je jedním z titulů, které mají časovou exkluzivitu na konzoli od Sony. Na Xbox Series S|X se tedy také dostane, ale až o rok později.

Evil West Odhadované datum vydání: druhá polovina 2021 Tématika divokého západu se ve hrách stále využívá žalostně málo. Ten z Evil Westu ale nebude ledajaký. Místo banditů v něm totiž budeme likvidovat posluhovače pekla. V roli posledního člena institutu specializujícího se na lov upírů stojíte jen vy mezi tím, aby Zemi uchvátilo zlo na věky věků. I když jsme ze hry samotné zatím nic neviděli, tak není těžké odhadnout, že půjde o střílečku z pohledu první osoby. Studio Flying Hog Games má totiž s tímto žánrem bohaté zkušenosti. Na kontě mají například Hard Reset nebo novodobé díly Shadow Warriora. Tento projekt ale nevzniká pod vydavatelstvím Devolver Digital, jako byli zvyklí. Tentokrát má vše pod sebou Focus Home Interactive. V příběhu sice je hlavním hrdinou poslední lovec, ale do likvidování monster se budete moci pustit i v kooperaci s dalším hráčem. Během příběhové kampaně si budete vylepšovat vybavení, nalézat nové zbraně a odemykat nové perky. Mezi nepřáteli pak jistě poznáte některé známé mytologické bestie. Vývojáři jejich vzhled ale trochu upravili, aby zapadaly do westernového stylu.

Horizon: Forbidden West Odhadované datum vydání: druhá polovina 2021 První Horizon z roku 2017 byla sice první akční adventura s otevřeným světem od studia Guerrilla Games, ale hned se jim povedla na jedničku. Stala se jednou z exkluzivit, které byly důvodem, proč si lidé PlayStation 4 vůbec pořizovali. Ti z vás, kteří Zero Dawn mají za sebou, jistě dobře vědí, že příběh tady není uzavřený. S jeho pokračováním se vydáme na západ. Zatímco první díl řešil především původ hlavní hrdinky, tentokrát se vyprávění bude zaměřovat na zdejší postapokalyptický svět. Stále totiž není jasné, co zdejší mechanické potvory nutí řádit. Do západních krajů Aloy zavede právě pátrání po zdroji této nákazy. Podíváme se do míst jako je Utah, Kalifornie nebo Nevada, ale na první pohled je určitě nepoznáte. Přeci jen od dob jejich největší slávy už uběhlo pár dekád. Sony upřesňuje data vydání pro očekávané PS5 hry na příští rok

Ze hry samotné nám toho Guerrilla Games moc neukázalo. Hratelnost by měla být velice podobná, ale samozřejmě nebudou chybět nové mechaniky a spousta vybavení. V úvodním videu můžete například vidět, že tentokrát budeme moci prozkoumávat i prostředí pod vodní hladinou. Zprvu se sice zdálo, že je Horizon: Forbidden West exkluzivitou pro pátý PlayStation, ale Sony nedlouho po oznámení upřesnilo, že vyjde i na starší generaci konzolí. Bude to s ním tedy podobně, jako se Spider-Man: Miles Morales. Stejně tak budou majitelé verze pro PS4 moci zdarma získat verzi pro novou generaci.

The Dark Pictures: House of Ashes Odhadované datum vydání: 22. října 2021 První dva díly antologie Dark Pictures byly sice příjemnými adventurami na jeden večer, ale na kvality Until Dawn, které studio Supermassive Games vytvořilo před tím, stále nedosáhly. Možná, že tomu třetímu s podtitulem House of Ashes se to povede. Zasazení příběhu je ale zcela jiné, než jsme doposud byli zvyklí. K tomuto pokračování jsme viděli jen krátký teaser a detaily vývojáři zatím neprozrazují. Už je ale jasné, že se jedná o prequel k předchozím dílům, takže na časové ose bude stát House of Ashes jako první. Podíváme se do období konce irácké války, kdy se členové speciálních jednotek snažili v podzemí najít zbraně hromadného ničení. Narazili ale na něco nečekaného. V podzemí je pohřben sumerský chrám, ve kterém jsou ukryty bytosti, které ze Země rozhodně nepocházejí a nemají v úmyslu se s lidmi kamarádit. House of Ashes je pak samozřejmě propojený s ostatními díly Dark Pictures, a to zejména skrz Kurátora, který tady figuruje v roli vševědoucího vypravěče. Samozřejmě nebudou chybět multiplayerové funkce z předchozích dílů. Můžete si tak projít příběh s kamarádem lokálně i online. Vedle toho se nezapomnělo ani na Movie Night mód, do kterého se v offline režimu může zapojit až 5 hráčů.

Far Cry 6 Odhadované datum vydání: 7. října 2021 Pokračování série Far Cry bylo součástí velké vlny odkladů, která na ubisoftí hry přišla ve druhé polovině loňského roku. Původní datum vydání 18. února už neplatí a do revoluce se vrhneme až v průběhu podzimu, největší herní sezóně roku. S novým dílem opět přichází zcela nový příběh, postavy i prostředí. Vydáme se do tropického ráje Yara, kde to kvůli izolaci od okolního světa vypadá, jako by se tady zastavil čas. Pevnou rukou tady vládne diktátor Anton Castillo, kterého ztvární herec Giancarlo Esposito. Spolu s jeho synem Diegem se snaží Yaře vrátit zašlou slávu. Revolucionáři, mezi které patří i naše hlavní postava, mají ale trochu jiný názor. Obchod Microsoftu prozradil nové datum vydání akce Far Cry 6

Yara bude doposud největší herní mapa v sérii a vůbec poprvé se podíváme i do většího města. Kolem syna diktátora také kolovaly zvěsti, že je to mladý Vaas ze třetího dílu, ale to bylo Ubisoftem nejednou vyvráceno. Šestý díl se snaží co nejvíce přizpůsobit masám, takže se zcela soustředí na singleplayerový zážitek a nabídne některé prvky, které byly hráči vyžadovány už delší dobu. Například možnost se občas přepnout do pohledu ze třetí osoby.

Gotham Knights Odhadované datum vydání: rok 2022 Do Gothamu se tentokrát nepodíváme v roli Batmana. Nejslavnější detektiv DC univerza je totiž po smrti, jak jsme se dozvěděli z prvního traileru, který nám Gotham Knights představil. Město ale stále ohrožují všemožné pochybné existence a hlavně superpadouši. Aby Gotham nepadl do jejich rukou, dává se dohromady čtveřice hrdinů, které jistě dobře znáte. Vedle Red Robina je na soupisce Gotham Knights ještě Nightwing, Batgirl a Red Hood. Z toho tedy vyplývá, že tento titul bude zaměřený hlavně na hraní v kooperaci. Vývojáři ale potvrdili, že bude možné hrát i sólo, zatímco ostatní postavy ovládá umělá inteligence. Každá z nich pak má unikátní schopnosti, přičemž ty ještě můžete následně vylepšovat. Bojový systém Gotham Knights byl přímo ušitý na míru kooperaci

Během příběhu, který vás bude provázet otevřeným světem Gothamu, narazíte na spousty známých záporáků, ale tím hlavním nepřítelem tentokrát bude Soví tribunál. Toto společenství můžete znát hlavně z komiksů nebo také ze seriálů Gotham. Jsou pěkně ostražití a členové rady tribunálu nikdy nebojují napřímo. Když už tedy dojde ke střetu, tak budete bojovat s jejich elitními vrahy. Na Gotham Knights pracuje studio WB Games Montreal, které má za sebou Batman: Arkham Origins. Jelikož je to ten nejméně oblíbený díl celé série, tak trochu panují obavy, jak dobře na tom bude jejich novinka. Z ukázek přímo ze hry to ale zatím nevypadá vůbec špatně.

Halo Infinite Odhadované datum vydání: konec roku 2021 Fanoušci, kteří na Halo Infinite čekají, musí mít pořádnou trpělivost. Nejdříve to vypadalo, že se ho dočkáme ještě před koncem minulé generace konzolí. Následně ho Microsoft představil jakožto launch titul Xboxu Series S|X. Poté ale přišel další odklad, a i když by k vydání mělo dojít ještě letos, stále je kolem Infinite spousta nejasností. Kupříkladu ani není jisté, jestli vyjde na obě generace Xboxu nebo bude exkluzivní pouze pro Series S|X. Podle prvotních vyjádření Microsoftu by měly všechny jeho first-party tituly vycházet na obě konzole, ale nejednou už z neoficiálních zdrojů přicházely informace o tom, že se Infinite dostane pouze na tu nejnovější. Halo Infinite dorazí koncem roku 2021 s vylepšenou grafikou, potvrzuje studio

Nové dobrodružství Master Chiefa je tedy pěkně kostrbaté, a to ještě ani nevyšlo. K dobru mu nepřispěla ani první ukázka přímo ze hry. Od nové generace hráči pochopitelně očekávali hlavně parádní grafiku, a zrovna ta na tom opravdu není dobře. Microsoft tvrdí, že ukázka pochází ze starší verze, ale pak moc nechápeme, proč tedy nevybrali nějakou aktuálnější. Abychom ale také zmínili něco o náplni hry, tak kromě singleplayerové kampaně nebude chybět ani hra pro více hráčů, ve které bude fungovat crossplay a která navíc bude zcela zdarma, po vzoru battle royle titulů. Do toho budou zapojeny jak konzole, tak PC. Součástí hry je pak také Forge, což je balík nástrojů, skrz které si bude moci komunita tvořit nový obsah.

The Lord of the Rings: Gollum Odhadované datum vydání: rok 2022 Svět Pána prstenů je populární po celém světě, ale v herním průmyslu se mu z nějakého důvodu nedostává tolik prostoru, jaký by si podle nás zasloužil. Kromě Shadow of Mordor, Shadow of War a dvojice strategií Battle of Middle-Earth snad nic pořádného nevyšlo. Možná vedle to můžeme zařadit ještě onlinovku Lord of the Ring. V letošním roce se nicméně na scénu dostane Gollum, který se snaží postavit po bok těchto legend. Všichni dobře víme, že Glum není zrovna postava zaměřená na boj, takže by byl nesmysl vytvořit pro něj třeba akční mlátičku. Studio Daedalic Entertainment pro něj tedy zvolilo mnohem vhodnější stealth adventuru. V roli Gluma se kolem nepřátel budete muset tiše proplétat a využívat prostředí, aby nad nimi získal výhodu. Lord of the Rings: Gollum v prvním oficiálním teaser traileru ukazuje Mordor

Příběhově je LotR: Gollum zasazený do období první knihy Pána prstenů, kdy je Frodo ještě v Kraji. Glum se vydává do Mordoru a zoufale se snaží najít Bilba s prstenem. Skřeti ho ale chytí a uvězní. Tady začíná náš příběh. V jeho průběhu budete mít několik možností ovlivnit, jak se věci nakonec vyvinou a jestli bude mít kontrolu spíše osobnost Gluma nebo Sméagola. Nebudeme si nic nalhávat. Od značky takového kalibru bychom očekávali nejen výborný příběh, ale i parádní grafické zpracování. Na pohled ale Gollum nevypadá zrovna nejlépe. Zdejší stylizace nám zkrátka úplně nesedí, ale pokud bude hra jako taková zábavná, tak je grafika to poslední, co budeme řešit.

Lost in Random Odhadované datum vydání: konec roku 2021 Pro fanoušky trojrozměrných skákaček to v letošním roce vypadá velmi dobře. Do tohoto žánru se řadí i nový přírůstek programu EA Originals, za kterým stojí studio Zoink!, od kterého můžete znát kouzelné Fe. V Lost in Random nás vezmou do světa, ve kterém se osud každého obyvatele rozhoduje pomocí hodu kostkou. Vypadá to, že i při budování zdejšího prostředí se spoléhalo na náhodu. Prostředí je totiž docela bizarní a pokroucené. I když na pohled grafika vypadá pohádkově, tak nepůsobí zrovna pozitivně kvůli temnější barevné paletě. Hlavní hrdinkou hry je Even, která se dá dohromady s Diceym, což je také kostka, která má schopnost ovlivnit osudy. Jejím úkolem je s Diceyho pomocí prolomit prokletí Randomu, které tady panuje už po celé generace. Zdejší obyvatelé už mají dost náhodného rozhodování. Ne každému je ale taková změna po chuti, takže dojde i na souboje. Z Lost in Random jsme zatím viděli jen jednu pořádnou ukázku a už jsme o něm nějakou dobu od vývojářů neslyšeli, takže je docela těžké odhadovat, ve které části roku bychom se ho měli dočkat. Jelikož to ale není titul největšího formátu, tak by bez problému mohl zapadnout do letní sezóny, kde není taková konkurence.

Psychonauts 2 Odhadované datum vydání: 25. srpna 2021 A máme tady další 3D skákačku. Už je to pěkná doba, co vyšli první Psychonauts od studia Double Fine. O vývoji pokračování víme už od roku 2015, kdy vývojáři na serveru Fig uspořádali crowdfundingovou kampaň. Ta dopadla úspěšně, ale z nějakého důvodu dostal přednost vývoj Psychonauts in the Rhombus of Ruin, což je záležitost pro PlayStation VR. Z toho také vychází příběh druhých Psychonauts, takže pokud jste si prošli pouze první díl, tak vám dost možná některé informace budou scházet. Celý proces také do jisté míry pozdržely změny vlastnictví studia. V polovině roku 2019 přešlo Double Fine pod Microsoft a nevypadá to, že by se něco nadále mělo měnit, takže se snad vývoj už blíží zdárně ke konci. Psychonauts 2 v čerstvém traileru přibližují příběhové patálie

Těšit se ve hře můžete na spoustu rozmanitých světů. Příběh začíná po dokončení děje z Psychonauts in the Thombus of Ruin, kdy se Razovi, Sashe a Mille podařilo zachránit Trumana. Po jejich návratu na psychnautské ústředí si ale rychle uvědomí, že je něco špatně. V době Trumanovi absence to tady zástupce velitele předělal k nepoznání. Psychonauts 2 by měli být stále hlavně skákačkou, ale samozřejmě nebude chybět ani využití psychických schopností, a to jak při řešení hádanek, tak proti nepřátelům. Na toto pokračování už čekáme více než 15 let, tak doufáme, že bude stát za to.

Ruined King: A League of Legends Story Odhadované datum vydání: konec roku 2021 Univerzum League of Legend je bohaté a velmi zajímavé. Skrz hru samotnou ho ale moc prozkoumávat nemůžete. Aby se hráči více seznámili s Runeterrou a zdejšími šampiony, založil Riot program Forge, ve kterém dává prostor jiným studiím, aby zpracovala příběh tohoto světa do vlastního titulu. Prvním z takových výtvorů je právě tahovka Ruined King. Od hry ze světa League of Legends by možná kdekdo očekával pořádnou akci, ale Ruined King je taktická tahovka. Každá z postav má unikátní schopnosti a je na vaší strategii, aby se všichni členové party dostali až na konec cesty. Pokud hledáte více akce, tak si budete muset počkat na Conv/rgence s Ekkem v hlavní roli, což je další titul z programu Riot Forge. O jeho datu vydání ale zatím nepadlo ani slovo. League of Legends: Wild Rift - nejlepší MOBA na mobilní zařízení | Recenze

Sledujeme příběh šestice postav, které bychom na první dobrou určitě nedávali dohromady. Miss Fortune, Illaoi a Pyke nám k sobě sice sedí, protože pocházejí ze stejného regionu, ale Braum, Ahri a Yasuo už museli přijít z daleka. Společně se postaví temné mlze v čele s Viegem, padlým králem, který bude mít mimochodem na konci ledna v League of Legends premiéru jakožto nový šampion. V průběhu hraní se podíváme do oblastí Shadow Isles a Bilgewateru, které patří mezi ty temnější místa Runeterry. Kolem padlého krále je stále spousta tajemství a studio Airship Syndicate podle všeho s Riotem spolupracovalo tak, aby do sebe všechno pěkně zapadlo i s ostatními příběhy Runeterry. Původně jsme se Ruined Kinga měli dočkat začátkem roku, ale nakonec přišlo oznámení, že hra vyjde zkrátka někdy v jeho průběhu. Nicméně by to měli stihnout ještě před vydáním šampiona, který do League of Legends přijde po Viegovi. Ve hře by prý totiž měl být easter egg ohledně jeho totožnosti.

Shadow Warrior 3 Odhadované datum vydání: konec roku 2021 Novodobé variace Shadow Warriora na tom nejsou vůbec špatně. Druhý díl se sice trochu odklonil od původní myšlenky lineární střílečky plné vtipných narážek a byl otevřenější. To mu ale nijak výrazně neuškodilo. Ve třetím díle se opět s Lo Wangem pustíme do akce. Tentokrát se s jeho parťákem pokusí chytit prastarého draka, kterého omylem osvobodili z jeho věčného vězení. Ve vašem arzenálu samozřejmě nebudou chybět klasické zbraně nindžů jako katana nebo šurikeny, ale když už přijde větší akce, jistě nepohrdnete ani pořádným samopalem. Lo Wang také disponuje výbornou obratností, takže budete moci využívat prostředí, poskakovat a přitahovat se na vše možné. Nový hák ala Just Cause udělá pohyb ještě plynulejší než v minulých dílech. Akční řežba Shadow Warrior 3 předvádí sedmnáct minut ze hry

Na pohled vypadá Shadow Warrior 3 zase o něco barevnější než předchozí díly. Budeme se pohybovat v mytické asijské zemi v neo-feudálním stylu, kde se technologie kombinuje s magií. Scenérie sice vypadají krásně, ale na kochání nebude čas kvůli invazi démonů. Chycení draka není nic jednoduchého. Nejprve Lo Wang musí shromáždit všechny potřebné věci jako je maska mrtvého boha, dračí vejce, a hlavně dostatek munice. S tím vším se mu snad zase jednou podaří odvrátit apokalypsu.

Sherlock Holmes: Chapter One Odhadované datum vydání: rok 2021 Příběhy Sherlocka Holmese byly ve hrách zpracovány několikrát a občas to s nimi dopadlo velmi dobře. Mezi to nejlepší patří Crimes & Punishments z roku 2014. Pokračování The Devil’s Daughter sice už nedopadlo tak slavně, ale studio Frogwares to s tímto světově známým detektivem ještě nevzdává. V Chapter One nám představí Sherlockovy začátky. V době, kdy se tento příběh odehrává, ještě Sherlockovi nestojí po boku jeho věrný přítel doktor Watson. Velkou změnou oproti předchozím hrám bude také prostředí. Z Anglie se vydáme na středomořský ostrov, který nabídne propracovaný otevřený svět. Sherlock Holmes: Chapter One láká novým trailerem a deníčkem

Z příběhu si nebudeme zbytečně nic prozrazovat. Přeci jen je tím nejdůležitějším prvkem celé hry. Nebudeme ale celou dobu řešit jeden případ. I když se hlavní linie bude většinu času točit kolem jedné zápletky, na ostrově narazíte na spoustu vedlejších úkolů. Je na vás, jestli jim budete věnovat pozornost. Také to s nimi nemusí dopadnout vždy dobře. Pokud se vaše dedukce mílí, tak hra nekončí. Se svojí chybou budete muset pokračovat dál. Studio Frogwares v minulosti dokázalo, že příběhovky umí. S posledními projekty jako bylo The Sinking City se jim ale moc nezadařilo. Vážně doufáme, že to s novým Sherlockem dopadne dobře, protože jako koncept zní velmi zajímavě.

Stray Odhadované datum vydání: rok 2021 Stray je další z her nové generace, které byly představeny společně s PlayStationem 5. Jedná se o adventuru z pohledu třetí osoby, ve které budeme hrát za potulnou kočku. Může to znít bizarně, ale je to zase něco neobvyklého a z první ukázky vypadá Stray velmi lákavě. Prozkoumáme v něm upadající kyperpunkové město. Potulovat se budeme po zemi a po střechách. V některých oblastech ale není bezpečno, takže dojde i na střety s nebezpečnými stvořeními či opuštěnými droidy. K tomu budete využívat nejen vlastní schopnosti, ale také samotné prostředí. Občas funguje tichý postup, jindy zase musíte být tak otravní, jak jen to je možné. Během svých nočních výprav si najde spojence, kterým je létající dron označený jako B12. Společně se budete proplétat zdejším městem. Od Stray ale neočekávejte žádnou obří výpravu. Pracuje na něm totiž docela malé francouzské studio BlueTwelve. Na druhou stranu vypadá velmi dobře, i když je to jejich prvotina. I když bylo Stray představeno s PlayStationem, tak se dostane i na PC a kromě PS5 vyjde i na starší generaci konzole od Sony. Hráči na Xboxu si každopádně budou muset nechat zajít chuť. Zatím totiž nic nenaznačuje tomu, že by Stray bylo jen časovou exkluzivitou.

Vampire The Masquerade: Bloodlines 2 Odhadované datum vydání: rok 2022 Na pořádné pokračování Vampire The Masquerade čekáme už sakra dlouho, a když už to vypadá, že je to konečně tady, tak přijde další odklad. Studio Hardsuit Labs má očividně s vývojem Bloodlines 2 problémy. Zrovna nedávno z jeho týmu odešlo pár lidí na důležitých pozicích a posledně vývoj zcela kompletně přešel do rukou jinému studiu, takže můžeme jen sedět a doufat. Bloodlines 2 bude velké RPG v tom pravém slova smyslu. Svoji postavu si budete moci upravit od vzhledu až po upírský klan, od kterého se následně odvíjejí vaše schopnosti. Vždy ale začínáte jako nikdo. V upírském světě jste nováčkem, který si prošel přeměnou teprve nedávno. Už bylo málem po vás, ale kdosi se rozhodl, že vám poskytne pomocnou ruku. Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 až ve druhé polovině 2021?

Průběh hry pak bude ovlivňovat to, jakým stylem budete hrát a jak se budete v určitých částech rozhodovat. Můžete jít třeba tou krvavější cestou a stát se pořádnou bestií. Na druhou stranu vám ale nic nebrání v tom, abyste se snažili zachovat svoji lidskou stránku. V posledních hrách univerza Vampire The Masquerade jsme prozkoumávali podsvětí New Yorku, ale tady se vydáme do jiného amerického města. Konkrétně jím je Seattle. Příběh se odehrává v současnosti, takže určitě neočekávejte návrat do středověku jako tomu bylo na začátku Vampire The Masquerade – Redemption.

Warhammer 40k: Darktide Odhadované datum vydání: rok 2021 Z deskovkového univerza Warhammer vznikla už celá řada her. Mezi nejúspěšnější patří určitě ty, které spadají do žánru strategií. Před pár lety se ale s jeho fantasy částí vydalo studio Fatshark do světa kooperačních FPS ve stylu Left 4 Dead. Tentokrát nás čeká něco podobného, jen s tím rozdílem, že se přeneseme do sci-fi části Warhammer 40 000. Opět se budeme do akce moci pustit ve skupině čítající až čtyři hráče. Naši partičku čeká náročná výprava do města Tertium, což je hnízdo jedné z mimozemských ras. V jeho hlubinách se ukrývá temnota, které se snaží využít kult známý jako Admonition. S jeho pomocí chtějí ovládnout planetu Atoma Prime, na které se Tertium nachází. Ukázal se akční Warhammer 40K Darktide, vyjde v roce 2021

Jelikož se tentokrát nacházíme v daleké budoucnosti, tak samozřejmě technologie pokročila a členové party mají k dispozici silné střelné zbraně. Od Vermintide se tedy styl boje bude trochu lišit, ale stále budete mít dostatek možností na to, abyste se mohli soustředit i na boj z blízka. Každá postava pak samozřejmě má unikátní vlastnosti a schopnosti, které následně během hraní můžete vylepšovat. To platí i pro zbraně a další součásti výbavy.

Gran Turismo 7 Odhadované datum vydání: rok 2022 Na regulérní velké pokračování závodní série Gran Turismo čekají fanoušci už pěknou řádku let. Na minulé generaci se ho nedočkali vůbec. Šestka vyšla pouze pro třetí PlayStation, a i když se na PS4 dostalo Gran Turismo Sport, tak to nebylo přesně to, co fanoušci od týmu Polyphony Digital očekávali. Letos by už na novou generaci měl dorazit důstojný nástupce. Přímo ze hry jsme toho zatím moc neviděli a ani jiné bližší informace ohledně hry Sony nepoodhalila. Oficiálně vlastně ani ještě není potvrzeno, že Gran Turismo 7 vyjde v letošním roce, ale v nejednom úniku se mluvilo o tom, že by to Polyphony Digital mělo stihnout, stejně jako tomu je v případě Guerrilla Games a jejich Horizonu. Gran Turismo 7 slibuje 4K při 60FPS, ray tracing a další chuťovky

Z úvodní ukázky je jasně vidět, že vývojáři chtějí, aby se na jejich výtvor dobře koukalo. Auta jsou naleštěná, vymodelovaná do posledního detailu. Tratě působí realisticky a stejně tak by to mělo vypadat i s jízdním modelem, pokud tedy budete chtít. V tomto ohledu bude k dispozici celá řada nastavení, aby hra uspokojila jak arkádové hráče, tak ty, kteří vyhledávají spíše simulaci. Gran Turismo 7 nebudou jen bezduché závody. Součástí hry je například i autoškola, kde můžete zlepšit své schopnosti. Vaše vozidla bude také možné tunit a upravovat. Na soutěže jako je šampionát FIA Championship se musíte řádně připravit.

Scorn Odhadované datum vydání: rok 2021 Letos to s horory od velkých studií kromě Resident Evilu nevypadá moc slavně, ale rozhodně nesmíme opomíjet ani Scorn. V této atmosferické FPS adventuře se podíváme do světa ztvoženého z nočních můr a pokroucených myšlenek. Z počátku toho o něm budete vědět stejně, jako hlavní postava. Nevíte, kde jste ani z jakého důvodu jste se tady ocitly. Je ale jasné, že tady nechcete zůstávat dlouho. Vývojáři ze studia Ebb Software vás během hraní nehodlají tahat za ručičku. Zdejší svět bude do určité míry otevřený a musíte sami přijít na to, kterým směrem se vydat. Aby vás zbytečně nevytrhávali ze zážitku, tak součástí hry nebudou žádné filmečky. Musíte mít stále oči na stopkách, protože Scorn vám prý jen těžko odpustí, pokud minete něco důležitého. Podívejte se na krvavou čtvrthodinu z chystaného hororu Scorn

Před zdejšími nebezpečími se alespoň máte možnost bránit. S tím vám pomohou střelné zbraně, které rozhodně z reálného světa nepocházejí. Munice je ale zatraceně málo. Budete muset rozmýšlet na tím, kdy je vhodná chvíle pro boj a kdy naopak bude lepší ustoupit či se pokusit nepřítele obejít. Scorn je další z konzolových exkluzivit. Tentokrát mají navrch majitelé Xboxu. Na starší generaci si ale nezahrajete. Tvůrci očividně potřebují pořádný výkon, takže z konzolí svoji novinku vydají jen na Xbox Series S|X. Scorn samozřejmě nebude chybět ani na PC. Nevydává ho ale sám Microsoft, takže nepočítejte s tím, že se hned v den vydání objeví v Game Passu.