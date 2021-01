Tipy na 27 očekávaných her, které by měly vyjít ještě letos

Sony v tomto případě volí stejný postup, jako tomu bylo u vydání Fall Guys nebo Rocket League. Hned jak v únoru hra vyjde k ní budou mít předplatitelé PlayStation Plus přístup zcela zdarma. Ve výše jmenovaných případech to vyšlo na jedničku a obě hry se staly velmi populární a od Destruction AllStars se tak očekává podobný průběh.

Vlastně ani tak nejde o závodění jako spíš o to, splnit požadovaný cíl. Ten se bude v každém závodě náhodně měnit, takže vlastně nikdy nevíte, do čeho jdete. Jelikož se Destruction AllStars soustředí především na multiplayer, tak v něm nebudou chybět celosvětové žebříčky či časově omezené události.

V Destruction AllStars budeme závodit s ostatními hráči nejen o to, kdo se umístí na první příčce. Tady jde především o to zlikvidovat co nejvíce konkurenčních vozidel. Vaše stroje totiž nemají jen silný motor. Do jejich výbavy spadají i zbraně. Ty se odvíjejí od toho, kterého z 16 jezdců si vyberete. Postupem času si jejich vlastnosti ještě budete moci vylepšovat.

Jak jsme slibovali ve článku z předminulého týdne, máme tady pokračování našeho výběru her na rok 2021. Tentokrát jsme se zaměřili na tituly, které ještě nemají datum vydání, ale je velká pravděpodobnost, že vyjdou někdy v průběhu letošního roku. Možná vás překvapí, že některé tituly jako Evil Dead: The Game nebo Outlast Trials v našem výčtu chybí. Je to proto, že o nich stále mnoho nevíme, takže se na ně podíváme, až vývojáři poodhalí trochu víc.

Součástí Legendary Edition by kromě samotných her měla být také všechna DLC. Ta jsou důležitá zejména u druhého a třetího dílu. Nejsou to doplňky toho typu, že přidají pár skinů a tím to končí. DLC v Mass Effectu přidávají nové kapitoly, které dokreslují celkový zážitek z příběhu.

Nečekejte žádné zásahy do hratelnosti. Remastery Mass Effectu se budou lišit hlavně v rozlišení, kvalitě efektů a textur. Může se zdát, že to u takové hry není potřeba, ale nebudeme si nic nalhávat. Hlavně první Mass Effect znatelně zestárl, takže nějaké to vylepšení mu určitě neuškodí.

Značka Mass Effect to v posledních letech neměla vůbec lehké. Původní trilogii se BioWare podařilo zdárně zakončit i přes hořké přijetí závěru kapitána Sheparda, ale poté přišly krušnější časy. Andromeda to schytávala ze všech stran a po velkém neúspěchu to vypadalo, že se s touto sérií dlouhou dobu zase neuvidíme. Ještě před koncem loňského roku ale bylo oznámeno, že se pracuje na zbrusu novém díle. Na ten si opravdu budeme muset počkat déle, ale ještě před tím nás čeká vydání vylepšené původní trilogie.

V jednu dobu vycházely hry ze série King’s Bounty jako na běžícím páse. Byly to více méně jen další příběhy s novými postavami, ale nijak výrazně se s nimi tyto tahovky neposouvaly. S regulérním druhým dílem na to chce jít studio 1C Entertainment trochu jinak a chystají pořádné změny.

Zprvu to vypadalo, že Kena: Bridge of Spirits bude exkluzivní záležitostí pro PlayStation. Nakonec se ale dostane i na PC. O vydání na Xbox zatím nebyla řeč, takže se nejspíš jedná o konzolovou exkluzivitu, která není časově omezená.

Do 12 Minutes jsme se měli původně pustit už na konci minulého roku, ale kvůli pandemii koronaviru ji byli autoři nuceni odložit. Nedávno se ale ozvali s tím, že vývoj už je v poslední fázi, a tak bychom se jich měli dočkat nejpozději letos v létě. Pokud hrajete na konzolích, tak jistě stojí také za zmínku, že 12 Minutes vyjde pouze na Xbox One a Xbox Series S|X. A PC samozřejmě také nechybí.

Jste v roli muže, který je chycen v časové smyčce. Má 12 minut na to, aby celou situaci zahrnující jeho ženu a občas i další postavy zvládl co možná nejlépe. Jde to ale docela těžko vzhledem k tomu, že vlastně ani on sám neví, co je cílem. V prvních pokusech tak budete hlavně sbírat informace o tom, co se může stát a jak vaše akce ovlivní scénu. Celé to pak dokreslují hlasy hvězdných herců. Autorům se pro jejich hru podařilo získat Jamese McAvoye, Daisy Ridley a Willema Defoe.

Tento titul studia Annapurna Interactive je ve vývoji už pěkných pár let, ale do povědomí hráčů se dostal hlavně skrz konferenci Xboxu na E3 2019. Myšlenka je naprosto jednoduchá, a i přes to vypadají 12 Minutes velmi zajímavě.

Bohužel to vypadá, že vývoj nešel úplně podle představ vývojářského týmu. Původně jsme se nového Oddworldu měli dočkat už v roce 2017. Nedlouho poté ale bylo vydání odsunuto rovnou o dva roky. Ani v roce 2019 to ale nevyšlo. Nejnovější informace mluví o tom, že by vydání mělo přijít ještě v první polovině letošního roku, tak doufejme, že se to konečně podaří dotáhnout do konce.

Po stránce hratelnosti tvůrci slibují vylepšení mechanik plížení, odlákávání nepřátel a dalších intrik, které vám pomohou v osvobození co největšího počtu kolegů. Vaši věznitelé nicméně budou mít také několik nových triků v rukávu. Hlavně by měli být celkově chytřejší, což by u hry tohoto typu rozhodně nebylo na škodu.

V příběhu sice je hlavním hrdinou poslední lovec, ale do likvidování monster se budete moci pustit i v kooperaci s dalším hráčem. Během příběhové kampaně si budete vylepšovat vybavení, nalézat nové zbraně a odemykat nové perky. Mezi nepřáteli pak jistě poznáte některé známé mytologické bestie. Vývojáři jejich vzhled ale trochu upravili, aby zapadaly do westernového stylu.

Zatímco první díl řešil především původ hlavní hrdinky, tentokrát se vyprávění bude zaměřovat na zdejší postapokalyptický svět. Stále totiž není jasné, co zdejší mechanické potvory nutí řádit. Do západních krajů Aloy zavede právě pátrání po zdroji této nákazy. Podíváme se do míst jako je Utah, Kalifornie nebo Nevada, ale na první pohled je určitě nepoznáte. Přeci jen od dob jejich největší slávy už uběhlo pár dekád.

Narazili ale na něco nečekaného. V podzemí je pohřben sumerský chrám, ve kterém jsou ukryty bytosti, které ze Země rozhodně nepocházejí a nemají v úmyslu se s lidmi kamarádit. House of Ashes je pak samozřejmě propojený s ostatními díly Dark Pictures, a to zejména skrz Kurátora, který tady figuruje v roli vševědoucího vypravěče.

K tomuto pokračování jsme viděli jen krátký teaser a detaily vývojáři zatím neprozrazují. Už je ale jasné, že se jedná o prequel k předchozím dílům, takže na časové ose bude stát House of Ashes jako první. Podíváme se do období konce irácké války, kdy se členové speciálních jednotek snažili v podzemí najít zbraně hromadného ničení.

První dva díly antologie Dark Pictures byly sice příjemnými adventurami na jeden večer, ale na kvality Until Dawn, které studio Supermassive Games vytvořilo před tím, stále nedosáhly. Možná, že tomu třetímu s podtitulem House of Ashes se to povede. Zasazení příběhu je ale zcela jiné, než jsme doposud byli zvyklí.

Ještě před koncem minulého roku se v obchodě Microsoftu na chvíli objevila karta Far Cry 6 s datem vydání 26. května. I když to nikde nemáme oficiálně potvrzeno, nezní toto datum vůbec nepravděpodobně. Nezvedejte ale svá očekávání moc vysoko. Stále to ještě může dopadnout jinak.

Yara bude doposud největší herní mapa v sérii a vůbec poprvé se podíváme i do většího města. Kolem syna diktátora také kolovaly zvěsti, že je to mladý Vaas ze třetího dílu, ale to bylo Ubisoftem nejednou vyvráceno.

S novým dílem opět přichází zcela nový příběh, postavy i prostředí. Vydáme se do tropického ráje Yara, kde to kvůli izolaci od okolního světa vypadá, jako by se tady zastavil čas. Pevnou rukou tady vládne diktátor Anton Castillo, kterého ztvární herec Giancarlo Esposito. Spolu s jeho synem Diegem se snaží Yaře vrátit zašlou slávu. Revolucionáři, mezi které patří i naše hlavní postava, mají ale trochu jiný názor.

Pokračování série Far Cry bylo součástí velké vlny odkladů, která na ubisoftí hry přišla ve druhé polovině loňského roku. Je velmi pravděpodobné, že během následujících pár měsíců už budeme vědět přesné datum vydání, protože by měla proběhnout další Forward prezentace. Původní datum vydání 18. února každopádně už neplatí.

Na Gotham Knights pracuje studio WB Games Montreal, které má za sebou Batman: Arkham Origins. Jelikož je to ten nejméně oblíbený díl celé série, tak trochu panují obavy, jak dobře na tom bude jejich novinka. Z ukázek přímo ze hry to ale zatím nevypadá vůbec špatně.

Do Gothamu se tentokrát nepodíváme v roli Batmana. Nejslavnější detektiv DC univerza je totiž po smrti, jak jsme se dozvěděli z prvního traileru, který nám Gotham Knights představil. Město ale stále ohrožují všemožné pochybné existence a hlavně superpadouši. Aby Gotham nepadl do jejich rukou, dává se dohromady čtveřice hrdinů, které jistě dobře znáte.

Fanoušci, kteří na Halo Infinite čekají, musí mít pořádnou trpělivost. Nejdříve to vypadalo, že se ho dočkáme ještě před koncem minulé generace konzolí. Následně ho Microsoft představil jakožto launch titul Xboxu Series S|X. Poté ale přišel další odklad, a i když by k vydání mělo dojít ještě letos, stále je kolem Infinite spousta nejasností.

Nebudeme si nic nalhávat. Od značky takového kalibru bychom očekávali nejen výborný příběh, ale i parádní grafické zpracování. Na pohled ale Gollum nevypadá zrovna nejlépe. Zdejší stylizace nám zkrátka úplně nesedí, ale pokud bude hra jako taková zábavná, tak je grafika to poslední, co budeme řešit.

Příběhově je LotR: Gollum zasazený do období první knihy Pána prstenů, kdy je Frodo ještě v Kraji. Glum se vydává do Mordoru a zoufale se snaží najít Bilba s prstenem. Skřeti ho ale chytí a uvězní. Tady začíná náš příběh. V jeho průběhu budete mít několik možností ovlivnit, jak se věci nakonec vyvinou a jestli bude mít kontrolu spíše osobnost Gluma nebo Sméagola.

Lord of the Rings: Gollum v prvním oficiálním teaser traileru ukazuje Mordor

Svět Pána prstenů je populární po celém světě, ale v herním průmyslu se mu z nějakého důvodu nedostává tolik prostoru, jaký by si podle nás zasloužil. Kromě Shadow of Mordor, Shadow of War a dvojice strategií Battle of Middle-Earth snad nic pořádného nevyšlo. Možná vedle to můžeme zařadit ještě onlinovku Lord of the Ring. V letošním roce se nicméně na scénu dostane Gollum, který se snaží postavit po bok těchto legend.

Z Lost in Random jsme zatím viděli jen jednu pořádnou ukázku a už jsme o něm nějakou dobu od vývojářů neslyšeli, takže je docela těžké odhadovat, ve které části roku bychom se ho měli dočkat. Jelikož to ale není titul největšího formátu, tak by bez problému mohl zapadnout do letní sezóny, kde není taková konkurence.

Pro fanoušky trojrozměrných skákaček to v letošním roce vypadá velmi dobře. Do tohoto žánru se řadí i nový přírůstek programu EA Originals, za kterým stojí studio Zoink!, od kterého můžete znát kouzelné Fe. V Lost in Random nás vezmou do světa, ve kterém se osud každého obyvatele rozhoduje pomocí hodu kostkou.

Psychonauts 2

Odhadovaná doba vydání: 2021

A máme tady další 3D skákačku. Už je to pěkná doba, co vyšli první Psychonauts od studia Double Fine. O vývoji pokračování víme už od roku 2015, kdy vývojáři na serveru Fig uspořádali crowdfundingovou kampaň. Ta dopadla úspěšně, ale z nějakého důvodu dostal přednost vývoj Psychonauts in the Rhombus of Ruin, což je záležitost pro PlayStation VR.

Z toho také vychází příběh druhých Psychonauts, takže pokud jste si prošli pouze první díl, tak vám dost možná některé informace budou scházet. Celý proces také do jisté míry pozdržely změny vlastnictví studia. V polovině roku 2019 přešlo Double Fine pod Microsoft a nevypadá to, že by se něco nadále mělo měnit, takže se snad vývoj už blíží zdárně ke konci.

Psychonauts 2 v čerstvém traileru přibližují příběhové patálie

Těšit se ve hře můžete na spoustu rozmanitých světů. Příběh začíná po dokončení děje z Psychonauts in the Thombus of Ruin, kdy se Razovi, Sashe a Mille podařilo zachránit Trumana. Po jejich návratu na psychnautské ústředí si ale rychle uvědomí, že je něco špatně. V době Trumanovi absence to tady zástupce velitele předělal k nepoznání.

Psychonauts 2 by měli být stále hlavně skákačkou, ale samozřejmě nebude chybět ani využití psychických schopností, a to jak při řešení hádanek, tak proti nepřátelům. Na toto pokračování už čekáme více než 15 let, tak doufáme, že bude stát za to.